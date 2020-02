Brenner: Roland Schroffenegger als Bürgermeisterkandidat nominiert

Brenner – Am letzten Donnerstag nominierte die Südtiroler Volkspartei Roland Schroffenegger zum Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinderatswahlen am 3. Mai in der Gemeinde Brenner.

„Ich bin mir überzeugt, dass wir eine sehr gute Wahl getroffen haben, Schroffenegger hat alle Fähigkeiten, die ein Bürgermeister braucht, dies hat er in vielen Vereinen – zumeist in Führungspositionen – im Dorf Gossensaß und auf Bezirks- und Landesebene unter Beweis gestellt“, so Franz Kompatscher, Koordinator für die Wahlvorbereitungen und SVP Bezirksobmann. „ Auch wird er ab Mitte Juni genügend Zeit für das Amt haben, da er dann in Pension geht und sich ganz der Gemeinde widmen kann“, so Kompatscher weiter.

Schroffenegger lebt seit seiner Geburt in Gossensaß und ist dort auch mit Frau Annelies Gschnitzer verheiratet und hat drei erwachsene Kinder (Julia, Peter und Fabian).

Beruflich ist er seit 42 Jahren bei der Raika Wipptal tätig, wo er zwölf Jahre die Filiale in Gossensaß führte und anschließend als Verantwortlicher der Filialen Sterzing, Gossensaß und Wiesen fungierte.

Vereine und Engagement in der Gemeinde Brenner

Seit 2006 sitzt er im Verwaltungsrat der Fernheizwerk Gossensass Genossenschaft. Seit fünf Jahren ist er mit Erfolg deren Präsident.

Sein besonderes Interesse fand seit je her der Sport, so war er selbst viele Jahre ein aktiver Sportler (Ski alpin und Fußball) , viele Jahre war er Funktionär in verschiedenen Gremien des ASV Gossensaß, so langjähriger Sektionsleiter der Sektion Langlauf und über zehn Jahre Präsident des ASV. Äußerst erfolgreich organisierte er auch mehrere sportliche Großveranstaltungen.

Mit viel Freude und Passion widmete er sich auch dem Theater, so war er langjähriger Obmann der Heimatbühne Gossensaß und stand auch mehrere Jahre unserem Bezirk als Bezirksobmann Wipptal des Südtiroler Theaterverbandes vor.

Besonders bemerkenswert ist sein Engagement für die Lebenshilfe Südtirol und Wipptal. Er ist Verantwortlicher für den Langlauf für Menschen mit Beeinträchtigung in Südtirol und zeichnet so verantwortlich für die Organisation der Trainings und der verschiedenen Teilnahmen an zonalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen.

Bei der Lebenshilfe organisiert er auch verschiedene Freizeitaktivitäten im Wipptal und in Südtirol. Nicht zuletzt hat er sich immer wieder auch für den Gossensasser Fasching verdient gemacht. Mit seiner Mithilfe werden auch heuer wieder fünf Tage lang die Narren losgelassen.

Roland Schroffengger zeigte sich erfreut über die Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten und versprach all seinen Einsatz und seine Begeisterung einzubringen.

Die Südtiroler Volkspartei hat schon mehrere Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeiderat kontaktiert und ein Großteil der Liste steht auch schon. Nachdem die Liste steht wird dann am Programm für die nächsten Jahre gearbeitet.