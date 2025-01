Busse mit palästinensischen Häftlingen erreichen Ramallah

Von: APA/AFP

Nach der teils von bedrohlichen Szenen geprägten Freilassung von drei israelischen und fünf thailändischen Geiseln aus dem Gazastreifen haben von Israel freigelassene palästinensische Häftlinge in zwei Bussen die Stadt Ramallah im Westjordanland erreicht. Ihre Ankunft wurde von Hunderten Palästinensern bejubelt, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichteten. Die übrigen Freigelassenen sollten nach Ost-Jerusalem und in den Gazastreifen gebracht werden.

Die israelische Gefängnisbehörde bestätigte die Freilassung von insgesamt 110 Häftlingen. Die Busse mit den ehemaligen Insassen hatten das israelische Ofer-Gefängnis im Westjordanland am Nachmittag verlassen. Unter den nun freigelassenen Gefangenen waren laut der Häftlingsinteressenvertretung Palestinian Prisoners’ Club auch 30 Minderjährige.

Weil es bei der Übergabe von sieben der israelischen Geiseln an das Rote Kreuz wenige Stunden zuvor zu bedrohlichen Szenen gekommen war, hatte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu die Freilassung der palästinensischen Häftlinge kurzzeitig ausgesetzt. Israel hatte dann erklärt, von den zwischen Israel und Palästinensergruppen aktiven Vermittlern Zusicherungen erhalten zu haben, dass künftige Freilassungen “in Sicherheit” erfolgen würden.

“Souvenirs” an freigelassene Geisel übergeben

Die Übergabe der deutsch-israelischen Geiseln Gadi Moses und Arbel Yehud hatte sich um eineinhalb Stunden verzögert. Von Kopf bis Fuß schwarz gekleidete und vermummte Kämpfer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad schoben die Geiseln in Khan Younis im Süden des Gazastreifens durch eine schreiende und bedrohlich drängelnde Menschenmenge zu den Rot-Kreuz-Fahrzeugen. Der 80-jährige Moses wurde hin und her geschubst, Yehud wirkte stark verängstigt.

Zuvor war die israelische Soldatin Agam Berger in Jabalija im Norden des Gazastreifens an das Rote Kreuz übergeben worden. Zuvor war die mit einem Kampfanzug bekleidete 20-Jährige von Hamas-Kämpfern auf einer Bühne einer Menge vorgeführt worden. Ihr wurden ein Sackerl mit “Souvenirs” an ihre monatelange Geiselhaft und eine goldgerahmte Freilassungs-“Urkunde” überreicht.