Charles III. reist zu Staatsbesuch in die USA

Von: APA/AFP/dpa

Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische König Charles III. am Montag zu einem Staatsbesuch in die USA. Höhepunkt der mehrtägigen Visite sind ein Gespräch mit Präsident Donald Trump im Weißen Haus und ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress. Wie der Buckingham-Palast Sonntagabend mitteilte, wird der Besuch des britischen Königspaares trotz der Schüsse beim Korrespondentendinner wie geplant stattfinden.

Zunächst hatte der Palast eine Überprüfung angekündigt. “Wie zu erwarten, wird es über den Tag verteilt eine Reihe von Gesprächen geben, um mit US-Kollegen und unseren entsprechenden Teams darüber zu sprechen, in welchem Maße die Ereignisse vom Samstag die Pläne für den Besuch beeinflussen”, sagte ein Palastsprecher demnach.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind derzeit angespannt: Die Weigerung des britischen Premierministers Keir Starmer, sich dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran anzuschließen, hatte Trump zuletzt in Rage gebracht. Zudem wirft der Skandal um den verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und seine Beziehungen zu Charles Bruder Andrew einen Schatten über den Besuch.