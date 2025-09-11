Aktuelle Seite: Home > Politik > Chinesischer Außenminister Wang Yi am Freitag in Wien
Chinesischer Außenminister Wang Yi auf Europatour

Chinesischer Außenminister Wang Yi am Freitag in Wien

Donnerstag, 11. September 2025 | 21:30 Uhr
Chinesischer Außenminister Wang Yi auf Europatour
APA/APA/AFP/POOL/HASNOOR HUSSAIN
Schriftgröße

Von: apa

Der chinesische Außenminister Wang Yi kommt am Freitag nach Wien. Wang wird dabei von seiner Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) empfangen, teilte das Außenministerium mit. Neben den bilateralen Beziehungen, der wirtschaftlichen und kulturellen Kooperation soll es auch um “aktuelle geopolitische Herausforderungen wie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine” gehen.

“Ein besonderes Augenmerk gilt der Vertiefung der Partnerschaft im Hinblick auf das 55-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr”, hieß es aus dem Außenministerium weiter. Eine Pressekonferenz werde es “aus terminlichen Gründen” nicht geben. Wang Yi besucht Österreich im Rahmen einer Europareise, die ihn auch nach Slowenien und Polen führt. In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist am Samstag eine Pressekonferenz mit der dortigen Gastgeberin Tanja Fajon geplant. Wang wird dort auch von Premierminister Robert Golob und Staatspräsidentin Nataša Pirc Musar empfangen.

Meinl-Reisinger und Wang wollen mit ihrem Treffen an ein erstes Telefongespräch im April anknüpfen. “Ich freue mich darauf, die bilateralen Beziehungen mit China weiter zu vertiefen”, teilte die Außenministerin nach einem “ausgezeichneten Telefongespräch” mit ihrem Amtskollegen damals mit. Österreich und China “teilen das Bekenntnis zu einer multilateralen, regelbasierten internationalen Ordnung”. Zudem sei China der größte Handelspartner Österreichs in Asien und ein wichtiger Herkunftsmarkt für den österreichischen Tourismus.

Wang kennt Wien sehr gut

Der einflussreiche chinesische Chefdiplomat kennt Wien sehr gut, war er doch während der Gespräche über das iranische Atomprogramm zwischen 2014 und 2018 mehrfach in der österreichischen Hauptstadt. Im Mai 2023 traf er den Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, zu ausführlichen Gesprächen in Wien. Im Rahmen dieses Besuchs gab es auch ein Treffen mit dem damaligen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Erst im Februar kam es bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) zu einem Gespräch Schallenbergs mit Wang.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
64
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
59
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
45
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Kommentare
34
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Aktuelle Seite: Home > Politik > Chinesischer Außenminister Wang Yi am Freitag in Wien
Wang war mehrmals wegen der Iran-Atomgespräche in Wien

Chinesischer Außenminister Wang Yi am Freitag in Wien

Dienstag, 09. September 2025 | 11:43 Uhr
Wang war mehrmals wegen der Iran-Atomgespräche in Wien
APA/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ
Schriftgröße

Von: apa

Der chinesische Außenminister Wang Yi kommt am Freitag nach Wien. Wang werde dabei auch seine Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) treffen, bestätigte eine Sprecherin der APA auf Anfrage. Es handle sich um ein “ganz normales bilaterales Treffen”. Pressetermine werde es aufgrund des engen Zeitplans des chinesischen Gastes keine geben. Über den Besuch hatte am Dienstag zunächst “Presse”-Außenpolitikchef Christian Ultsch in seinem E-Mail-Newsletter berichtet.

Meinl-Reisinger und Wang hatten Ende April erstmals persönlich Kontakt. “Ich freue mich darauf, die bilateralen Beziehungen mit China weiter zu vertiefen”, teilte die Außenministerin nach einem “ausgezeichneten Telefongespräch” mit ihrem Amtskollegen damals mit. Österreich und China “teilen das Bekenntnis zu einer multilateralen, regelbasierten internationalen Ordnung”. Zudem sei China der größte Handelspartner Österreichs in Asien und ein wichtiger Herkunftsmarkt für den österreichischen Tourismus.

Wang kennt Wien sehr gut

Der einflussreiche chinesische Chefdiplomat kennt Wien sehr gut, war er doch während der Gespräche über das iranische Atomprogramm zwischen 2014 und 2018 mehrfach in der österreichischen Hauptstadt. Im Mai 2023 traf er den Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, zu ausführlichen Gesprächen in Wien. Im Rahmen dieses Besuchs gab es auch ein Treffen mit dem damaligen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Erst im Februar kam es bei der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) zu einem Gespräch Schallenbergs mit Wang.

China spielt eine wichtige Rolle in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Peking bekennt sich zur territorialen Integrität und Souveränität des Landes, beteiligt sich aber nicht an den internationalen Sanktionen gegen den Aggressor Russland. Vielmehr bauen China und Russland ihre bilateralen Beziehungen aus.

Menschenrechtsfragen und Handelsstreitigkeiten belasteten EU-China-Beziehungen

Die europäisch-chinesischen Beziehungen waren in den vergangenen Jahren durch Menschenrechtsfragen und Handelsstreitigkeiten belastet gewesen. Dazu kamen auch Sicherheitsbedenken bezüglich des Engagements von chinesischen Unternehmen in Schlüsselbereichen wie der IT-Infrastruktur. Nach US-Vorbild schlossen mehrere europäische Staaten Unternehmen wie Huawei oder ZTE aus der Netzwerkausrüstung aus. Umstritten ist auch das von einem chinesischen Unternehmen betriebene soziale Netzwerk TikTok wegen seiner Rolle in politischen Kampagnen.

Der von US-Präsident Donald Trump vom Zaun gebrochene Handelskrieg hat wirtschafts- und sicherheitspolitische Konfliktlinien zwischen Europa und China wieder in den Hintergrund treten lassen. So wurden jüngst in Europa jene Stimmen lauter, die sich für eine engere Handelspartnerschaft mit China aussprechen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
64
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
59
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Kommentare
45
Italien vor weiterem Rekordtief bei der Geburtenrate
Panini statt Mittagessen in der Schule
Kommentare
39
Panini statt Mittagessen in der Schule
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Kommentare
34
Millionenaffäre um Bozner Finanzberater: Anwalt sieht keine Veruntreuung von Kundengeldern
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 