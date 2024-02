Das Militär wird in Meran über öffentliche Sicherheit wachen

Meran – In den kommenden Wochen wird eine Patrouille des italienischen Heeres auf den Straßen und Plätzen von Meran über die öffentliche Sicherheit und den Schutz des Gemeinwohls wachen.

“Anlässlich der Unterzeichnung des Einvernehmensprotokolls für das Projekt der Nachbarschaftskontrolle, die am 7. Februar im Herzogspalast stattfand, hat der Regierungskommissar der Autonomen Provinz Bozen, Präfekt Vito Cusumano, mir eine positive Antwort auf die dringenden Forderungen nach einer stärkeren Kontrolle des Gebiets durch die Ordnungskräfte gegeben. Unserem Ersuchen wurde stattgegeben. Der Präfekt teilte mir mit, dass der Beginn der Operation ‘Sichere Straßen’ in der Kurstadt unmittelbar bevorsteht“, erklärte Bürgermeister Dario Dal Medico heute auf der Pressekonferenz der Meraner Stadtregierung.

„Eine Patrouille des italienischen Heeres wird die Ordnungskräfte bei der Überwachung der sensiblen Bereiche der Stadt unterstützen und so zur Kontrolle des Gebiets und zur Abschreckung von Kleinkriminalität beitragen. Nach dem offiziellen Startschuss für das Projekt zur Nachbarschaftskontrolle betrachte ich dies als eine weitere wichtige Maßnahme zur Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Ordnungskräften und zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit in unserer Stadt”, so der Bürgermeister.

Das italienische Heer führt seit dem 4. August 2008 mit einem Kontingent der Streitkräfte die Operation ‘Sichere Straßen’ in Italien durch. Diese Operation ist bis heute das größte Engagement der Streitkräfte in Bezug auf Personal, Mittel und Material. Das erste Kontingent, bestehend aus 3.000 Männern und Frauen, stand den Präfekten der Provinzen zur Verfügung, um Überwachungsdienste an sensiblen Orten und Zielen, einschließlich der Überwachung von Einwanderungszentren, sowie Patrouillen- und Streifendienstaufgaben in Zusammenarbeit und gemeinsam mit den Ordnungskräften durchzuführen. Die Ausbildung des militärischen Personals, das bei der Operation “Sichere Straßen” eingesetzt wird, legt besonderen Wert auf den Einsatz im städtischen Umfeld und auf die Interaktionsverfahren mit den Bürgern. Die Kommando- und Kontrollkomponente gewährleistet rund um die Uhr eine angemessene Schnittstelle zu den öffentlichen Sicherheitsbehörden.