Der Iran möchte laut Trump einen Deal

Dienstag, 27. Januar 2026 | 02:51 Uhr
Der Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit dem Iran sei “im Fluss”, weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem Nachrichtenportal “Axios” in einem Interview. “Wir haben eine große Armada neben dem Iran. Größer als (vor der Küste von) Venezuela”, sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle.

“Sie wollen einen Deal machen. Das weiß ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden”, fügte der US-Präsident hinzu. Eine Flotte von Kriegsschiffen samt dem Flugzeugträger “USS Abraham Lincoln” ist unterdessen in der Region angekommen, wie das Regionalkommando des US-Militärs CENTCOM mitteilte. Nähere Angaben zur genauen Position des Schiffsverbunds gab es nicht.

Bericht: Trumps Entscheidung noch offen

Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten in der Islamischen Republik zuletzt nicht ausgeschlossen. Nach Informationen von “Axios” hat er aber noch keine endgültige Entscheidung zum weiteren Vorgehen getroffen.

Trump werde wahrscheinlich diese Woche weitere Konsultationen abhalten und von seinen Sicherheitsberatern zusätzliche militärische Optionen vorgelegt bekommen, zitierte das Nachrichtenportal Quellen, die mit der Situation vertraut seien. Mit dem Flugzeugträger “USS Abraham Lincoln” und den ihn begleitenden Kriegsschiffen erhalte Trump zusätzliche Offensiv- und Defensivmöglichkeiten für den Fall, dass er sich für einen Angriff auf den Iran entscheiden sollte, berichtete das “Wall Street Journal”.

