Drei Tote bei Terrorangriff auf Synagoge in Manchester

Von: APA/Reuters/dpa

Nach dem Angriff vor einer Synagoge in Manchester mit zwei Toten gehen die Ermittler von einer Terrortat aus. Das teilte ein Sprecher der Polizei in London mit. Drei Menschen wurden beim Anschlag getötet, darunter der mutmaßliche Täter, der von der Polizei erschossen worden sei. Mehrere Personen seien in einem ersten Zustand, hieß es. Der britische Premier Keir Starmer und König Charles äußerten sich bestürzt über den Vorfall am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur.

Der mutmaßliche Täter sei mit einem Auto in eine Gruppe Fußgänger gefahren und habe auf einen Wachmann eingestochen, hatte die britische Polizei zuvor mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich den Polizeiangaben zufolge an der Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue im Stadtteil Crumpsall im Norden von Manchester. Es seien auch Bombenräumspezialisten an den Ort des Geschehens gerufen worden.

Insgesamt war zunächst von vier Verletzten die Rede. Auf Bildern vom Ort des Geschehens waren zahlreiche Rettungswagen und schwer bewaffnete Polizisten zu sehen. Die Polizei leitete die sogenannte Operation Plato ein – die Reaktion auf einen Terrorangriff. Zum mutmaßlichen Hintergrund der Tat gab es zunächst aber keine konkreten Angaben.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstag an der Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue im Stadtteil Crumpsall im Norden von Manchester. Der Rettungsdienst teilte mit, er sei vor Ort und prüfe die Lage in Zusammenarbeit mit den anderen Einsatzkräften. Der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, sprach von einem ernsten Vorfall. Er rief die Bevölkerung im Sender BBC auf, die Gegend zu meiden. Zugleich versicherte er, die unmittelbare Gefahr scheine vorüber zu sein, da die Polizei sehr schnell gehandelt habe.

Starmer reist vorzeitig von Gipfel ab

Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich entsetzt. “Die Tatsache, dass sich dies am Yom Kippur ereignete, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, macht es umso furchtbarer”, sagte der Labour-Politiker einer Mitteilung zufolge. “Wir werden alles tun, um unsere jüdische Gemeinschaft zu schützen”, sagte Starmer am Flughafen in Kopenhagen. Der Labour-Politiker brach seine Teilnahme am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) in der dänischen Hauptstadt vorzeitig ab, um eine Sitzung des nationalen Krisenstabs in London zu leiten.

Der britische König Charles III. zeigte sich entsetzt. Er und Königin Camilla seien “zutiefst schockiert und betrübt von der Nachricht über den furchtbaren Angriff in Manchester, vor allem an so einem bedeutenden Tag für die jüdische Gemeinschaft”, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA eine Mitteilung des Palasts. Ihre Gedanken und Gebete seien bei all denen, die von dem entsetzlichen Vorfall betroffen seien. Auch die israelische Botschaft in London verurteilte die Tat.

Angriff am höchsten jüdischen Feiertag

Yom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. In Israel kommt das öffentliche Leben nahezu vollständig zum Stillstand: Geschäfte, Restaurants und Behörden bleiben geschlossen, der Flug- und Straßenverkehr ruht weitgehend. Gläubige verbringen den Tag mit Fasten, Gebeten und der Bitte um Vergebung. Auch säkulare Israelis schätzen die Ruhe, viele nutzen die leeren Straßen zum Radfahren und Spazierengehen. Auch in Großbritannien sind Synagogen an dem Tag gut besucht.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen in Österreich seit 7. Oktober 2023

Seitens des Innenministeriums in Wien wurde mitgeteilt, in Österreich gebe es bereits seit dem 7. Oktober 2023 – dem Terrorangriff der radikalislamistischen Hamas auf den Staat Israel – verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz jüdischer Einrichtungen.