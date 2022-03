Ein 15-Punkte-Plan, um den Krieg zu beenden

Kiew/Moskau – Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland über ein Ende Krieges werden angeblich konkreter. Die Financial Times berichtet von einem 15-Punkte-Plan, an dem beide Seiten an arbeiten.

Offenbar werden Dokumente für mögliche direkte Gespräche zwischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorbereitet, zitiert die russische Staatsagentur Ria Nowosti den ukrainischen Präsidentenberater Mychajlo Podoljak aus einem Interview mit dem US-Sender PBS.

“Der einzige Weg, diesen Krieg zu beenden, sind direkte Gespräche der beiden Präsidenten. Daran arbeiten wir bei diesen Verhandlungen”, erklärte Podoljak.

In erster Linie geht es um die von Russland geforderte Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine einerseits und andererseits um den von Kiew verlangten Abzug russischer Truppen. Territoriale Streitfragen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt besprochen werden.

Unterdessen warnen Geheimdienste vor einem möglichen Strategiewechsel der russischen Streitmacht. Demnach könnten die Attacken auf die Städte und die Zivilbevölkerung brutaler werden, um die kämpfenden Ukrainer zu zermürben.

Auch die britische Außenministerin Liz Truss äußerte sich zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine. “Ich bin skeptisch, was die Friedensgespräche angeht, solange Putin immer noch Krieg in der Ukraine führt. Er muss einen Waffenstillstand in Kraft setzen und seine Truppen abziehen, damit diese Friedensgespräche ernst genommen werden können”, sagte Truss der BBC. Putin müsse “um jeden Preis” gestoppt werden.