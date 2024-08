“Ein tiefschwarzes Kapitel”

Von: luk

Innichen – Nach den tragischen Ereignissen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bei denen ein Mann seine Nachbarin und seinen Vater getötet hat, äußert sich der Bürgermeister von Innichen, Klaus Rainer, tief betroffen über den Verlust zweier geschätzter Gemeindemitglieder. In seiner Stellungnahme betont er die Erschütterung der Gemeinde und spricht den Einsatzkräften seinen Dank aus, die in dieser gefährlichen Situation Großes geleistet haben.