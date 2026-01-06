Aktuelle Seite: Home > Politik > Ein Toter bei Drohnenangriff auf russische Region Twer
Ukraine-Gespräche in Paris

Ein Toter bei Drohnenangriff auf russische Region Twer

Dienstag, 06. Januar 2026 | 09:50 Uhr
Eine ukrainische Drohne im Einsatz (Symbolbild)
APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV - Symbolbild
Von: APA/Reuters/AFP/dpa

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Twer ist nach offiziellen Angaben in der Nacht auf Dienstag ein Mensch getötet worden. Zwei weitere ⁠Menschen wurden verletzt, teilte das Büro des Gouverneurs mit. Trümmerteile der Drohne schlugen demnach in einer Wohnung im neunten Stock eines Gebäudes in der Stadt Twer ein und lösten ⁠ein Feuer aus. Anrainer wurden evakuiert.

In der Region Belgorod seien bereits am Abend zwei Menschen bei verschiedenen Schlägen in Grenznähe zur Ukraine getötet worden, schrieb Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow bei Telegram. Russische Telegram-Kanäle berichteten unter Berufung auf Augenzeugen außerdem von Explosionen in mehreren Regionen Russlands. Der Gouverneur des Gebietes Lipezk, Igor Artamonow, schrieb bei Telegram von einem Brand auf einem Fabrikgelände im Kreis Usman nach einem Drohnenangriff, ohne weitere Details zu nennen.

Zugverkehr in Woronesch gestört

Ein ukrainischer Drohnenangriff störte nach Angaben der örtlichen Behörden zudem den Zugverkehr in der russischen Region Woronesch und beschädigte eine Infrastrukturanlage leicht. Verletzte gab es demnach nicht. Der Zugverkehr sei nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen worden, teilte der Gouverneur der Region, Alexander ⁠Gussew, via Telegram mit.

Insgesamt fing Russlands Luftverteidigung in der Nacht 129 ukrainische Drohnen ab, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Drohnen wurden demnach über mehr als 20 russischen Regionen abgefangen, eine unüblich weite Verteilung. In den russischen Grenzregionen Brjansk und Belgorod wurden jeweils 29 und 15 ukrainische Drohnen abgefangen.

Ukraine-Gespräche in Paris

Die jüngsten Angriffe erfolgten kurz vor dem Beginn von Ukraine-Gesprächen zwischen Kiew, Unterstützern der Ukraine und hochrangigen US-Gesandten in Paris. Dabei soll ein Durchbruch bei den Verhandlungen über ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine erzielt werden. Kiew zufolge ist eine Einigung zu “90 Prozent” erzielt.

Russland attackiert die Ukraine seit fast vier Jahren nahezu täglich mit Drohnen und Raketen. Als Reaktion greift die Ukraine auch Russland regelmäßig mit Drohnen an und nimmt dabei insbesondere Energieanlagen ins Visier.

