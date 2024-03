Einstimmig für ein Frauenhaus in Bozen

Bozen – Ein starkes Zeichen zum Tag der Frau am 8. März ist heute im Südtiroler Landtag gesetzt worden. Der Beschlussantrag des Team K zur Planung und Realisierung eines Frauenhauses in Bozen wurde einstimmig genehmigt. Die Erstunterzeichnerin Maria Elisabeth Rieder freut sich über diesen wichtigen Schritt. Mit unterzeichnet wurde der Beschlussantrag u. a. von den weiblichen Abgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer, Ulli Mair, Rosmarie Pamer, Magdalena Amhof, Waltraud Deeg, Myriam Atz Tammerle und Renate Holzeisen.

“Im Südtiroler Landtag wurde heute ein wichtiges Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt, da der Beschlussantrag für ein Frauenhaus in Bozen einstimmig genehmigt wurde. Das zeigt, dass alle Abgeordneten im Südtiroler Landtag verstehen, wie wichtig es ist, gegen Gewalt an Frauen vorzugehen”, sind sich die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen des Beschlussantrages einig. Mit dem genehmigten Beschlussantrag wird die Landesregierung verpflichtet, auf die Gemeinde Bozen einzuwirken, damit die Realisierung eines Frauenhauses in Bozen erfolgt.

In den vergangenen fünf Jahren wurden allein in der Provinz Bozen 13 Frauen Opfer eines Femizids. Die Team K-Landtagsabgeordnete Maria Elisabeth Rieder sieht hier dringenden Handlungsbedarf, weshalb ihr auch eine breite Unterstützung im Landtag wichtig war: „Diese schockierenden Zahlen zeigen uns die Notwendigkeit an zusätzlichen geschützten Orten für Frauen in Gewaltsituationen. Jährlich sind es etwa 600 Frauen, die sich in Südtirol an die vorhandenen Beratungsstellen wenden”, weiß Maria Elisabeth Rieder.

Auf der Grundlage der Istanbul Konvention sollten in Südtirol 53 geschützte Unterkunftsplätze verfügbar sein, momentan sind es lediglich 38. Eine angemessene Unterbringung und professionelle Begleitung durch Frauenhäuser sei unerlässlich, um die Frauen und Kinder aus Gewaltsituationen zu befreien. Darüber sind sich alle Abgeordneten im Südtiroler Landtag einig.

Landesrätin Rosmarie Pamer erklärte in ihrer Stellungnahme, dass mit 6,5 Millionen Euro die finanziellen Mittel für das Frauenhaus Bozen bereits zur Verfügung stehen und die Gemeinde Bozen mit der Umsetzung des Projektes am Zug sei.

“Mit dem einstimmigen Beschluss hat der Landtag ein klares Zeichen in diese Richtung gesetzt”, sind sich Rieder und Pamer einig.