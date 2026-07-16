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Gespräche in Rom

Einsturz des Gerichtsgebäudes: Solidarität des Justizministeriums

Donnerstag, 16. Juli 2026 | 20:26 Uhr
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LPA/Der Kabinettschef von Justizminister Carlo Nordio, Antonio Mura (links), empfing am 16. Juli, Landeshauptmann Arno Kompatscher, zu einer Aussprache in Rom.
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Von: ka

Rom – Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde am Nachmittag des 16. Juli im Justizministerium in Rom empfangen. Bei dem seit Langem geplanten institutionellen Treffen sprachen die Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums angesichts des Einsturzes am Bozner Gerichtsgebäude am Morgen des 16. Juli ihre Solidarität aus.

LPA/Der Kabinettschef von Justizminister Carlo Nordio, Antonio Mura (links), empfing am 16. Juli, Landeshauptmann Arno Kompatscher, zu einer Aussprache in Rom.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die Lösungen, die derzeit sowohl auf normativer als auch auf organisatorischer Ebene vorbereitet werden, um auf den Einsturz und dessen Konsequenzen zu reagieren. Dabei zeigte sich eine breite Übereinstimmung über die einzuleitenden Maßnahmen.

Zudem sprachen die Teilnehmer über die geplanten Themen wie  die vollständige Umsetzung der „Wiederherstellenden Justiz“ durch den Ausbau der zweisprachigen Mediatorinnen und Mediatoren mit entsprechender Fachausbildung, die Durchführungsbestimmungen zur Justizagentur, die Aktualisierung der mehrjährigen Vereinbarungen zwischen dem Ministerium und der Region Trentino-Südtirol sowie die Zweisprachigkeitszulage für Friedensrichterinnen und Friedensrichter.

Bezirk: Bozen

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