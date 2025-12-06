Aktuelle Seite: Home > Politik > EU-Agentur erklärt Teile Syriens für sicher
Lage in Damaskus gilt als stabil

EU-Agentur erklärt Teile Syriens für sicher

Samstag, 06. Dezember 2025 | 13:34 Uhr
Lage in Damaskus gilt als stabil
APA/APA/AFP/LOUAI BESHARA
Von: apa

Eine neue Einschätzung der EU-Asylagentur (EUAA) könnte Abschiebungen nach Syrien erleichtern. Zumindest geht das Innenministerium davon aus. Das diese Woche veröffentlichte Papier schätzt die Lage in der Hauptstadt Damaskus als sicher ein. Zudem hätten Gegner des früheren Machthabers Baschar al-Assad keine Verfolgung mehr zu befürchten. Das gilt freilich nicht für Volksgruppen wie Alawiten und Christen. Auch Verfolgung wegen sexueller Orientierung bleibt bestehen.

Ein Schlüssel-Ergebnis der EUAA ist nach deren Bekunden, dass Deserteure und Wehrdienstverweigerer des Assad-Regimes nicht länger dem Risiko von Verfolgung ausgesetzt seien. Ein Flüchtlingsstatus ist dagegen nun für Personen berechtigt, die mit den früheren Machthabern assoziiert werden, wie die Alawiten, deren Religionsgemeinschaft die Assad-Familie angehört. Auch Christen und Drusen sind gefährdet. Gleiches gilt für Palästinenser, die nicht länger von UN-Schutz profitieren können.

Sicherheitslage besser, aber volatil

Die Sicherheitslage in Syrien wird von der Agentur als verbessert, aber weiter volatil bezeichnet. Willkürliche Gewalt sei zwar weiter präsent, aber in den meisten Regionen nicht auf hohem Niveau. In Damaskus erkennt man keine ernsthafte Gefährdung mehr. Daher könnte die Hauptstadt syrischen Asylsuchenden als innerstaatliche Alternative dienen, schreibt die EUAA.

Diese Länder-Bewertung ist zwar nicht verbindlich, dient den EU-Staaten aber durchaus als eine Art Richtschnur, die von nationalen Gerichten herangezogen wird. Auch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl greift auf sie zurück.

Karner erwartet deutlich mehr Abschiebungen

Das Innenministerium, das als erstes europäisches Land seit dem Machtwechsel in Damaskus wieder nach Syrien abgeschoben hat, fühlt sich durch die Einschätzung jedenfalls bestätigt. Ressortchef Gerhard Karner (ÖVP) meint in einer schriftlichen Stellungnahme, die Bewertung ermögliche in Zukunft deutlich mehr Abschiebungen nach Syrien, auch aus anderen europäischen Ländern. Das sei wichtig für eine harte und auch gerechte Asylpolitik und bringe mehr Sicherheit für die österreichische Bevölkerung.

Die erste Abschiebung nach Syrien seit dem Zusammenbruch des Assad-Regimes war Anfang Juli erfolgt. Danach wurden zwei weitere Außerlandesbringungen nach Damaskus bekannt. Auf der anderen Seite beantragten in Österreich in den ersten zehn Monaten gut 3.600 Syrer Asyl. 952 Personen erhielten einen Asylstatus.

