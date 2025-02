FBI soll Rolle bei Ermittlungen vom 6. Jänner offenlegen

Von: APA/Reuters

In den USA sind am Sonntag Mitarbeiter des FBI zum Ausfüllen eines Fragebogens über ihre Arbeit an Strafverfahren zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 angewiesen worden. In der Liste der Fragen, die von Reuters eingesehen wurde, werden die FBI-Mitarbeiter aufgefordert, ihre Berufsbezeichnung anzugeben, jede Rolle, die sie bei den Ermittlungen zum Aufstand der Trump-Anhänger am 6. Jänner gespielt haben, und ob sie geholfen haben, die Ermittlungen zu beaufsichtigen.

“Ich weiß, dass ich und andere, die diesen Fragebogen erhalten haben, viele Fragen und Bedenken haben, an deren Beantwortung ich hart arbeite”, schrieb Chad Yarbrough, der stellvertretende Direktor der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen in der FBI-Zentrale, in einer E-Mail, die Reuters einsehen konnte. Yarbrough teilte den Mitarbeitern mit, dass die Antworten bis Montag um 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr deutscher Zeit) vorliegen müssen. Ein FBI-Sprecher lehnte eine Stellungnahme zu dem Fragebogen ab.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump plant eine Entlassungsrunde bei FBI und Staatsanwälten. Der amtierende stellvertretende Generalstaatsanwalt Emil Bove hatte Insidern zufolge am Donnerstag die obersten Staatsanwälte der Bundesstaaten angewiesen, eine Liste aller Staatsanwälte und FBI-Agenten zu erstellen, die an den Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren. Laut Bove hatte Trump die Arbeit der Betroffenen als “schwere nationale Ungerechtigkeit” bezeichnet. Die FBI Agents Association, ein Zusammenschluss von mehr als 14.000 aktiven und ehemaligen FBI-Agenten, bezeichnete die Pläne am Freitag als “empörend”.