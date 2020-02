Flashmob gegen Gewalt an Frauen in Meran

Am 14. Februar

Meran – Am Freitag, 14. Februar werden im Rahmen der weltweiten Kampagne “One Billion Rising” wieder Menschen auf der Straße tanzen und damit zeigen, dass die Gewalt gegen Frauen ein Ende haben muss. Auch die Stadt Meran beteiligt sich an dieser Aktion.

In der Kurstadt treffen sich Bürgerinnen und Bürger, die ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit setzen wollen um 16:30 Uhr an der Kreuzung zwischen der Freiheitsstraße und der Sparkassenstraße.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Netzwerk gegen Gewalt an Frauen der Stadt Meran, dem Verein “Donne contro la violenza – Frauen gegen Gewalt”, dem Frauenmuseum und dem Referat für Chancengleichheit der Stadtgemeinde Meran.

“Gewalt an Frauen ist ein Thema, das leider weiterhin unablässig die Schlagzeilen der Medien beherrscht, daher betrifft es nach wie vor uns alle. Alle MeranerInnen sind dazu aufgerufen, an diesem Tanz-Flasmob teilzunehmen, um sich für Frauen und Mädchen stark zu machen”, so Stadträtin Gabriela Strohmer.

Weitere Informationen dazu unter: http://www.onebillionrising.org