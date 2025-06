FPÖ verschiebt Parteitag wegen Attacke in Graz

Von: apa

Die FPÖ hat wegen der Attacke in einer Grazer Schule mit mehreren Toten ihren für das Wochenende geplanten Parteitag verschoben. Eigentlich hätte sich Parteichef Herbert Kickl am Samstag in Kitzbühel seiner Wiederwahl stellen sollen. Die schockierenden Ereignisse in Graz würden einen Parteitag in den kommenden Tagen verunmöglichen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Landesparteitage von ÖVP und KPÖ in der Steiermark stehen wohl vor der Absage.

“Ich habe heute der freiheitlichen Familie vorgeschlagen, den anstehenden Bundesparteitag zu verschieben”, teilte Kickl mit. “Österreich, die FPÖ und ich persönlich sind tief bestürzt und schockiert. Wir werden und wollen die nächsten Tage im Andenken an die Opfer, ihre Familien und Freunde, denen auf schrecklichste Art und Weise das Kostbarste entrissen wurde, als Tage der Ruhe und des Gedenkens gestalten.” Alle Dinge hätten ihre Zeit, so Kickl. “Jetzt ist die Zeit der Trauer, des Tröstens und der Stille – nicht für politische Großveranstaltungen.” Kickl bedankte sich bei allen Landesgruppen für die gemeinsame Vorgangsweise. Der Parteitag soll nun im Herbst stattfinden.

Am Samstag sollte auch der Landesparteitag der ÖVP Steiermark mit der Wahl von Manuela Khom zur Landesparteiobfrau stattfinden. Zeitgleich wollte auch die KPÖ Steiermark einen neuen Partei-Chef für die Grüne Mark küren. Beide Parteitage stehen nun auf der Kippe und könnten verschoben werden, hieß es. Eine Entscheidung dürfte noch am Dienstag oder am Mittwoch fallen.