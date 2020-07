Gebhard: “Chaos Schule durch regulären Start im Herbst vermeiden”

Bozen – Im Rahmen einer Anhörung von Bildungsministerin Lucia Azzolina in der römischen Abgeordnetenkammer am Dienstag hat die SVP-Fraktionssprecherin Renate Gebhard für einen regulären Schulstart im Herbst plädiert. „Geschlossene Gruppen, Temperaturkontrollen und gestaffelte Ein- und Austritte müssen angesichts der aktuellen Zahlen reichen, um einen sicheren Schulbesuch zu ermöglichen“, fordert Gebhard die Bildungsministerin auf, die Interessen der Schülerinnen und Schüler zu vertreten und realistische Sicherheitsbestimmungen zu beschließen.

„Chaos Schule: wenige Wochen vor Schulbeginn hätte ich mir eine andere Schlagzeile gewünscht“, unterstrich die SVP-Fraktionssprecherin in der Abgeordnetenkammer Renate Gebhard bei der gestrigen Anhörung von Bildungsministerin Lucia Azzolina. „Gerade weil Italien in punkto Schulschließungen europaweit alle Negativrekorde gebrochen hat, müssen wir nun auf Verlässlichkeit und Sicherheit setzen. Dies ist für Kinder und Eltern unabdingbar“, so Gebhard. Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf Bildung und dürfen nicht weiter auf ihre Schulfreunde verzichten müssen, während in den Diskotheken wieder getanzt wird und sich im ganzen Land Touristen tummeln“, appelliert die Südtiroler Parlamentarierin, die sich auch klar gegen Klassenteilungen ausspricht. Völlig unrealistisch sei die vom Kommissar Arcuri gemachte Ausschreibung für knapp drei Mio. Einzelbänke, die sehr wahrscheinlich leer ausgehen wird, da es nicht möglich ist, eine solche Anzahl innerhalb weniger Wochen zu produzieren bzw. zu beschaffen. Italien muss nicht das Rad neu erfinden, ein Blick auf die europäischen Nachbarländer reiche. „Das tägliche Messen der Körpertemperatur, geschlossene Gruppen und gestaffelte Ein- und Austritte und die Vermeidung von Ansammlungen in den Pausenhöfen, gehören zu den Maßnahmen, die angesichts der aktuellen Zahlen reichen müssen, um einen sicheren Schulbesuch zu ermöglichen“, so Gebhard abschließend.