Aktuelle Seite: Home > Politik > Heimatbund trauert um Claudius Molling
Freiheitskämpfer im Alter von 92 Jahren in Innsbruck verstorben

Heimatbund trauert um Claudius Molling

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 16:45 Uhr
1 Hartung Fam Molling
shb
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund trauert um den 1933 geborenen ehemaligen Freiheitskämpfer Claudius Molling, der am 31. Dezember 2025 im Alter von 92 Jahren in Innsbruck verstorben ist. „Unser Beileid gilt besonders seiner Frau Herlinde“, schreibt Obmann Roland Lang in einer Aussendung.

Die Familie von Claudius Molling (Bildmitte) hatte enge Bezüge zu Südtirol: Der Großvater stammte aus Campill im Gadertal und zog nach Nordtirol. Seine Mutter wurde in Brixen als Tochter des Brauherrn Hugo Seidner geboren, heiratete den Offizier Alois Molling und kam so nach Innsbruck. Alois Molling, der Vater von Claudius, diente als Offizier im ersten Weltkrieg bis zu seiner schweren Verwundung bei den Tiroler Kaiserschützen.

Alois Molling kam 1945 aus der Tiroler Widerstandsbewegung als Mandatar in den Tiroler Landtag. Der berühmte verstorbene akademische Bildhauer, Maler und Restaurator hatte zusammen mit seiner Frau an der Planung und Vorbereitung der „Feuernacht“ von 1961 mitgewirkt, in der zahlreiche Hochspannungsmasten in Südtirol als Protest gegen die Fortsetzung der faschistischen Unterdrückungspolitik gesprengt worden waren.

Darüber hat seine Frau Herlinde dokumentarisch in ihrem Buch „So planten wir die Feuernacht“ berichtet.

Das Ehepaar Molling hatte in zahlreichen Fahrten nach Südtirol in ihrem Auto erhebliche Mengen Sprengstoff über die Grenze geschmuggelt. „Das war ein sehr mutiges Unterfangen in einer Zeit gewesen, in welcher die Carabinieri gefangene Südtiroler Freiheitskämpfer unbarmherzig folterten“, erklärt der Heimatbund.

Claudius Molling hatte zusammen mit seiner Frau auch an dem Betrieb des geheimen Untergrundsenders „Radio Freies Tirol“ mitgewirkt, welcher für das Recht der Südtiroler auf Selbstbestimmung eintrat.

Bis zu seinem Tod hat sich der Verstorbene zu der Forderung nach Selbstbestimmung bekannt, von welcher nicht abgewichen werden dürfe. Für seine Verdienste um die Landeseinheit wurde Claudius und seine Frau Herlinde 2012 zu Ehrenmitgliedern des Südtiroler Heimatbundes ernannt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
79
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
47
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Kommentare
34
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 