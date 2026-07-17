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Iran griff Ziele in Jordanien, Oman und Syrien an (Archivbild)

Iran greift Syrien, Jordanien und Oman an

Freitag, 17. Juli 2026 | 08:26 Uhr
Iran griff Ziele in Jordanien, Oman und Syrien an (Archivbild)
APA/APA/AFP/ATTA KENARE
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Von: APA/AFP

Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens den ehemaligen US-Militärstützpunkt Al-Tanf im Südosten Syriens angegriffen. Zudem seien zwei US-Radaranlagen im Oman als Vergeltung für US-Luftangriffe auf den Iran angegriffen worden, darunter das Radar zur Überwachung der Seefahrt in der Region Salamah und das Radar zur Luftüberwachung in der Region Ghanam. Zuvor hatte die jordanische Armee erneut einen iranischen Angriff abgewehrt.

Die jordanische Armee berichtete über den Abschuss von drei iranischen Raketen. Die Flugabwehr sei am Freitagmorgen aktiviert worden, nachdem die Raketen in den jordanischen Luftraum eingedrungen seien. Es wurden keine Opfer oder Sachschäden gemeldet. Jordanien war in den vergangenen Tagen bereits mehrfach vom Iran angegriffen worden.

In Syrien sei bei einem “Überraschungsangriff” das Kommandozentrum “des Feindes” in der Region attackiert worden, erklärte das iranische Staatsfernsehen am Freitag im Onlinedienst Telegram. Es handle sich um einen Vergeltungsangriff nach der Tötung von iranischen Soldaten in Iranshahr im Südosten des Irans. Die USA hatten im Februar bekanntgegeben, sich von dem Stützpunkt Al-Tanf zurückgezogen zu haben. Demnach übergaben sie die Kontrolle an die syrische Armee.

Die iranischen Streitkräfte hatten zuvor nach neuen US-Angriffen auf Ziele im Iran unter anderem US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait attackiert, auch Katar meldete Raketenbeschuss.

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