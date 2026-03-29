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Straße von Hormuz (Vereinigte Arabische Emirate)

Iran: USA und Israel greifen Hafen nahe Straße von Hormuz an

Sonntag, 29. März 2026 | 10:17 Uhr
Straße von Hormuz (Vereinigte Arabische Emirate)
APA/APA/AFP (Themenbild)/GIUSEPPE CACACE
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Von: APA/AFP/Reuters

Israel und die USA haben nach Angaben iranischer Staatsmedien einen Hafen nahe der Straße von Hormuz angegriffen. Bei dem Angriff auf den Kai des Hafens von Bandar Khamir seien fünf Menschen getötet und vier weitere Menschen verletzt worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag. Bei einem israelischen Raketenangriff auf die iranische Hauptstadt Teheran wurde ein Büro des katarischen Nachrichtensenders Al-Araby beschädigt.

Der Sender schrieb am Sonntag im Online-Dienst X, eine israelische Rakete habe das Gebäude getroffen, in dem sich die Redaktionsräume befinden. Dabei sei “erheblicher Schaden” entstanden, die Live-Berichterstattung sei deswegen unterbrochen worden. Aufnahmen aus dem Inneren des Gebäudes zeigten zerbrochene Scheiben, Glas und Trümmerteile. Aufnahmen von außen zeigten Trümmerteile auf den Straßen und beschädigte Gebäude.

In Teheran gab es laut Medienberichten am Sonntag wiederholt Explosionen. Im Osten der Stadt stieg Rauch auf.

Seit einem Monat Krieg

Israel und die USA hatten am 28. Februar mit gemeinsamen Luftangriffen auf den Iran begonnen. Teheran reagiert seither mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel, mehrere Golfstaaten sowie US-Einrichtungen in der Region. Der Iran hat zudem die Straße von Hormuz weitestgehend blockiert. Sie ist eine der weltweit wichtigsten Meerengen für den Öl- und Gasexport, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Durch die strategisch wichtige Meerenge verläuft üblicherweise rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports.

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