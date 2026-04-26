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Araqchi nach Kurzbesuch im Oman wieder in Islamabad

Irans Außenminister Araqchi erneut in Pakistan eingetroffen

Sonntag, 26. April 2026 | 17:42 Uhr
Araqchi nach Kurzbesuch im Oman wieder in Islamabad
APA/APA/AFP/VALENTIN FLAURAUD
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Von: APA/AFP/Reuters

Einen Tag nach seiner Abreise aus Islamabad ist der iranische Außenminister Abbas Araqchi laut Staatsmedien in die Hauptstadt Pakistans zurückgekehrt, das in den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs vermittelt. Laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA traf Araqchi Sonntagabend nach einem Kurzbesuch im Oman wieder in Pakistan ein. Der iranische Außenminister war am Samstag nach Gesprächen mit pakistanischen Regierungsvertretern aus Islamabad abgereist.

Daraufhin sagte US-Präsident Donald Trump eine Reise seiner Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner zu möglichen neuen Verhandlungen in Islamabad kurzfristig ab. Pakistan hatte vor rund zwei Wochen bereits Gespräche zwischen Vertretern Irans und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis geblieben waren.

Begonnen hatte der Krieg mit Angriffen Israels und der USA auf den Iran am 28. Februar. Derzeit gilt in dem Konflikt eine Waffenruhe.

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