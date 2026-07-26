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Kriterien bleiben dieselben wie im Vorjahr

ISEE-Erklärung wird für Unterstützung für Senioren über 65 benötigt

Sonntag, 26. Juli 2026 | 11:58 Uhr
Das Foto darf nur im Zusammenhang mit dieser Aussendung verwendet werden.
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Von: mk

Bozen –  Im Vorjahr wurde erstmals eine Unterstützungsleistung ausbezahlt, die Menschen über 65 Jahren und einem geringen Einkommen zugutekommt. Im Vorjahr hatten 2972 Seniorinnen und Senioren die Leistung bezogen, das Land hatte dafür 9,8 Millionen Euro bereitgestellt. Auch in diesem Jahr wird die Unterstützungsleistung 65+ mit denselben Kriterien wie jenen des Vorjahres ausbezahlt werden.

Anspruchsberechtig sind alle, der innerhalb Dezember 2025 65 Jahre oder älter und in Südtirol ansässig waren sowie eine Früh-, Invaliditäts-, Alters- oder Hinterbliebenenrente, Sozialrente, Rente für Zivilinvaliden, Blinde, Gehörlose oder Hausfrauen von unter 1000 Euro bezogen haben sowie eine aktuell gültige ISEE von maximal 20.000 Euro vorweisen können. Wichtig ist, dass die ISEE innerhalb Ende September von einem Steuerbeistandszentrum (CAF) berechnet wird. Die Auszahlung der Leistung erfolgt dann automatisch über das Nationale Institut für soziale Fürsorge NISF/INPS.

Parallel dazu laufen bereits seit mehreren Monaten Verhandlungen, mit denen die Kriterien angepasst werden sollen, informiert Soziallandesrätin Rosmarie Pamer: “Mit den Erfahrungswerten der Erstanwendung im Vorjahr wollen wir die Treffsicherheit der Leistung weiter erhöhen. Dafür braucht es jedoch die Zustimmung aller beteiligten Partner, weshalb wir weiter im intensiven Austausch mit der INPS in Rom sind.”

Auch die Sozialpartner werden einbezogen, in den nächsten Wochen ist ein Treffen geplant. Gearbeitet wird auch weiterhin an einer Lösung für Sozialgeldempfängerinnen und -empfänger. “Die Gespräche für eine Lösung laufen intensiv weiter, wir arbeiten konstant daran”, sagt Pamer und erinnert daran, dass dies auch beim Treffen von Landeshauptmann Arno Kompatscher mit Wirtschafts- und Finanzminister Giancarlo Giorgetti thematisiert wurde.

Bezirk: Bozen

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