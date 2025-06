Israel attackiert iranisches Flugzeug im Osten des Landes

Von: APA/dpa

Die israelische Luftwaffe hat am Sonntag nach eigenen Angaben auf einem Flughafen in Mashhad weit im Osten des Irans ein iranisches Tankflugzeug angegriffen. Die Entfernung beträgt rund 2.300 Kilometer – es sei damit das am weitesten entfernte Ziel, das seit Beginn des Kriegs mit dem Iran attackiert wurde. Die israelische Luftwaffe strebe Überlegenheit im iranischen Luftraum an, hieß es in der Mitteilung. Unterdessen gab es in Israel erneut Raketenalarm.

Betroffen waren die Hafenstadt Tel Aviv und Orte in Zentralisrael. Auch im Norden des Landes schrillten die Sirenen. Der Iran hatte zuvor eine weitere Welle von Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert, wie die iranische Nachrichtenagentur FARS berichtete.

Der israelische Heimatschutz veröffentlichte Sonntagnachmittag Anweisungen für die Menschen im ganzen Land. Sie sollten in der Nähe von Schutzräumen und Bunkern bleiben, hieß es. Alle Bewegungen im öffentlichen Raum sollten auf ein Minimum beschränkt werden, so ein Militärsprecher. Öffentliche Versammlungen müssten vermieden werden. Diese Anordnungen gelten den Angaben zufolge so lange, bis eine Aktualisierung veröffentlicht wird.

Israel attackiert seit der Nacht auf Freitag Ziele im Iran – darunter Atomanlagen, Verteidigungsstellungen, Ziele in Städten und auch Öl- und Erdgasfelder. Auch wurden führende Militärs und Atomwissenschaftler gezielt getötet. Seither sind im Iran nach offiziellen Angaben Dutzende Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden. In Israel wurden seit Freitag nach offiziellen israelischen Angaben mindestens 14 Menschen getötet und 390 verletzt.