Israel tötet Hamas-Funktionär bei “gezieltem” Angriff

Von: APA/AFP

Bei einem gezielten israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen ist Sonntagabend der Hamas-Funktionär Ismail Barhoum getötet worden. Die Terrororganisation bestätigte Barhoums Tod und den zweier weiterer Personen. Die Die israelische Armee erklärte, der Angriff erfolgte mit Präzisionsmunition, um den Schaden zu begrenzen. Seit Wiederaufnahme der Angriffe tötete Israel vier Hamas-Funktionäre. Israel und die USA machen die Hamas für neue Kampfhandlungen verantwortlich.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz bestätigte in einer Erklärung, dass es sich bei dem Ziel des Angriffs im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis um Barhoum gehandelt habe. Die Hamas nutze die zivile Infrastruktur aus “und gefährdet auf brutale Weise die Bevölkerung des Gazastreifens”.

Barhoum sei zum Zeitpunkt des Angriffs in der Nasser-Klinik behandelt worden, sagte ein Hamas-Vertreter. Der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde zufolge wurden bei dem Angriff zwei Menschen getötet und weitere Menschen verletzt, “darunter medizinisches Personal”.

Mittlerweile vier Hamas-Funktionäre eliminiert

Israel eliminierte seit der Wiederaufnahme seiner Luftangriffe im Gazastreifen vier Mitglieder des Hamas-Politbüros. Zuvor hatte die radikalislamische Palästinenserorganisation am Sonntag auch den Tod ihres Politbüro-Mitglieds Salah al-Bardawil bei einem israelischen Angriff in Al-Mawasi im Süden des Gazastreifens bestätigt.

Israelischen Angaben zufolge war al-Bardawil für die “strategische und militärische Planung” der Hamas im Gazastreifen zuständig. Weiter hieß es, seine “Eliminierung” schwäche “die militärischen und politischen Fähigkeiten der Hamas weiter”.

Massive Luftattacken seit Dienstag

Israel hatte am Dienstag seine massiven Luftangriffe auf Hamas-Ziele im Gazastreifen wieder aufgenommen, wo seit dem 19. Jänner eine zwischen beiden Seiten vereinbarte Waffenruhe galt. Am Mittwoch gab die israelische Armee zudem den Beginn eines neuen Bodeneinsatzes in dem Palästinensergebiet bekannt. Israel will mit seiner Offensive nach eigenen Angaben den Druck auf die Hamas erhöhen, um die von ihr noch immer festgehaltenen Geiseln freizubekommen.

Seit Dienstag sind nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, bei israelischen Angriffen im Gazastreifen mindestens 673 Menschen getötet worden. Die Zahl der Toten seit Kriegsbeginn im Oktober 2023 sei auf 50.021 gestiegen, hieß es seitens der Hamas.

Israel und die USA machen die Hamas für die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen verantwortlich. Sie sind der israelischen Regierung zufolge eine Reaktion auf “die wiederholte Weigerung der Hamas”, die Menschen freizulassen, die ihre Kämpfer bei ihrem beispiellosen Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hatten. Die Hamas weist den Vorwurf zurück.