Israel tötet hochrangigen Hamas-Kommandanten im Gazastreifen

Samstag, 13. Dezember 2025 | 17:17 Uhr
APA/APA/AFP/BASHAR TALEB
Von: APA/dpa/Reuters

Israels Militär hat am Samstag einen hochrangigen Kommandanten der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen getötet. Die Armee machte vorerst aber keine Angaben über die konkrete Identität. Laut israelischen Medien handelt es sich um Raed Saad. Er gilt als Chefplaner des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 im Süden Israels, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und über 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Der Angriff hatte den jüngsten Gazakrieg ausgelöst.

“Times of Israel” und ynet.com zufolge dürfte sich das Militär auf einen Drohnenangriff in der Stadt Gaza beziehen. Dabei soll Saad getötet worden sein. Der Kommandant hat nach Angaben der “Times of Israel” bereits mehrere Attentatsversuche überlebt.

Israels Militär ließ in seiner Mitteilung offen, um wen es sich genau handelte. Es hieß bloß, der Terrorist habe in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, die Fähigkeiten der Hamas und deren Waffenproduktion wiederherzustellen. Palästinensische Medien berichteten, dass es insgesamt vier Todesopfer gegeben habe.

Kommandant der Al-Qassam-Brigaden

Der Getötete stand den Armeeangaben zufolge in der Hierarchie der Al-Qassam-Brigaden ganz weit oben. Hinter Kommandant Izz al-Din al-Haddad soll er zweiter Mann im militärischen Arm der Hamas gewesen sein und die Operations- und Produktionsabteilungen geleitet haben. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielt er sich in einem Gebiet auf, das gemäß einer Waffenruhe-Vereinbarung von der Hamas kontrolliert wird.

Palästinenser an Israel-definierter Gaza-Grenze getötet

Bereits zuvor hatte das israelische Militär gemeldet, dass Soldaten an der selbst definierten neuen Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser getötet hätten. Demnach identifizierten Truppen am Freitag im südlichen Gazastreifen “zwei Terroristen, die die sogenannte ‘gelbe Linie’ überschritten hatten und eine unmittelbare Bedrohung für sie darstellten”. Einer der beiden Männer sei “eliminiert” worden, um die Bedrohung zu beseitigen.

Die Truppen blieben im Rahmen der Vereinbarung über eine Waffenruhe weiter in dem Gebiet stationiert, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen. Israels Generalstabschef Eyal Zamir hatte am vergangenen Sonntag die “gelbe Linie” zur neuen Grenze zum Gazastreifen erklärt. Diese Linie markiert die Rückzugsposition der Armee im Rahmen der Gaza-Waffenruhe. Sie ist durch gelb markierte Betonelemente und Schilder gekennzeichnet.

Nach unterschiedlichen Angaben kontrolliert Israel etwas mehr als die Hälfte des Gazastreifens, der rund 41 Kilometer lang sowie zwischen 6 und 12 Kilometer breit ist. Zum Vergleich: Das Palästinensergebiet ist flächenmäßig etwas kleiner als Wien.

