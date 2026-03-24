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Diese Brücke wurde von Israel im Nachbarland gesprengt

Israel will bis Fluss Litani Kontrolle im Libanon übernehmen

Dienstag, 24. März 2026 | 11:43 Uhr
Diese Brücke wurde von Israel im Nachbarland gesprengt
APA/APA/AFP/KAWNAT HAJU
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Von: APA/AFP

Beim Vorgehen gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz will Israel laut Verteidigungsminister Israel Katz im Südlibanon die Kontrolle über das Gebiet bis zum Fluss Litani übernehmen. Nach der Sprengung von fünf Brücken über den Fluss werde das israelische Militär “die restlichen Brücken und die Sicherheitszone bis zum Litani kontrollieren”, sagte Katz am Dienstag. Die Hunderttausenden aus dem Südlibanon Vertriebenen dürften zunächst nicht in das betroffene Gebiet zurückkehren.

Sie dürften erst zurückkehren, bis die Sicherheit für die Bewohner im Norden Israels “garantiert” sei, so Katz beim Besuch eines Militärstützpunkts in Israel. Der Fluss Litani spielt seit Jahren eine wichtige Rolle bei den israelischen Bemühungen, die Hisbollah zurückzudrängen. Die Regierung in Beirut hatte im vergangenen Jahr die Armee angewiesen, bis Ende 2025 die militärische Infrastruktur der Hisbollah südlich des Litani zu zerstören und die pro-iranische Miliz anschließend auch im Rest des Landes zu entwaffnen.

Aus Israels Sicht setzte die libanesische Armee dieses Vorhaben jedoch nur unzureichend um. Bereits Ende des vergangenen Jahres verstärkte die israelische Armee ihre Angriffe auf die Hisbollah. Nach Beginn des Iran-Krieges am 28. Februar eskalierte der Konflikt zwischen Israel und der vom Iran finanzierten Miliz dann wieder massiv. Die Hisbollah feuert seither immer wieder Raketen und Drohnen auf israelisches Staatsgebiet. Israel beschießt Hisbollah-Ziele im Libanon und rückte inzwischen auch mit Bodentruppen auf libanesisches Territorium im Grenzgebiet vor.

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