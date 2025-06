Südtiroler Stimme beim Transatlantic Youth Summit in Washington D.C.

Von: Ivd

Washington, D.C. – Vom 1. bis 4. Juni versammelten sich 30 junge politische Führungspersönlichkeiten aus Europa und den Vereinigten Staaten in der US-Hauptstadt zum Transatlantic Youth Summit (TYS) 2025. Mit dabei: der Südtiroler Florian Gasser, Vizepräsident der Jungen Europäischen Volkspartei (YEPP) und Vertreter der JG/Südtiroler Volkspartei.

Ziel des viertägigen Gipfels war es, die transatlantischen Beziehungen durch politischen Dialog, thematische Panels und gemeinsame Lösungsansätze zu stärken. In einer Zeit, in der Handelskonflikte, geopolitische Unsicherheiten und globale Krisen das Verhältnis zwischen Europa und den USA belasten, setzte das Forum ein bewusstes Zeichen für Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen.

„Auch wenn unsere langjährige transatlantische Partnerschaft derzeit häufiger stark auf die Probe gestellt wird, dürfen wir es uns nicht leisten, unsere Beziehungen zu kappen. Europa und die USA müssen wieder stärker miteinander reden – nicht übereinander“, betonte Florian Gasser am Rande der Veranstaltung.

Die Teilnehmenden, unter ihnen aufstrebende Politiker, politische Berater und Wirtschaftsexperten, diskutierten über aktuelle Herausforderungen wie Sicherheit und Verteidigung, den Krieg in der Ukraine, den digitalen Wandel, Klima- und Industriepolitik, Handel sowie Meinungsfreiheit.

Zu den Höhepunkten zählten Diskussionen mit führenden Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. So sprachen unter anderem Angel Smith (Microsoft), Heather Conley (German Marshall Fund), Theodor Stolojan (ehemaliger Rumänischer Präsident), sowie die US-Botschafter Julianne Smith (NATO) und Joe Donnelly (Vatikan). Themen wie „Defence & Security“, „Clean Industrial Transition“ und „Data-Driven Governance“ wurden dabei mit besonderem Fokus auf die Zukunftsfähigkeit demokratischer Gesellschaften behandelt.

Abgerundet wurde das Programm durch Workshops, etwa zur Meinungsfreiheit mit Nicole Bibbins Sedaca (George W. Bush Institute), sowie kulturelle Veranstaltungen – darunter ein Empfang in der Bertelsmann Foundation mit der EU-Botschafterin in den USA Jovita Neliupšienė, ein Besuch in der Congress Bibliothek und ein Abschiedsessen, organisiert von der Hanns Seidel Stiftung.

Florian Gasser zeigte sich beeindruckt von der Offenheit und Ernsthaftigkeit der Gespräche: „Der Austausch mit gleichgesinnten jungen Führungskräften aus beiden Kontinenten hat gezeigt, wie viel Potenzial in der nächsten Generation transatlantischer Partnerschaft steckt. Wichtig ist es diese Beziehungen weiter zu pflegen.“

Das Transatlantic Youth Summit 2025 unterstrich eindrucksvoll die Bedeutung von Dialog, Verständnis und Zusammenarbeit – gerade in einer Zeit, in der demokratische Werte und internationale Bündnisse weltweit unter Druck stehen. Organisiert wurde der Summit von der YEPP als überparteiliches Event mit Unterstützung von Sponsoren wie beispielsweise Microsoft, Trane Technolgies, Bertelsmann Stiftung, EY, Hanns Seidel Stiftung und der Robert Schuman Stiftung. Weitere zukünftige Transtatlantic Youth Summits sind in Planung.