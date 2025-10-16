Aktuelle Seite: Home > Politik > Junge IS-Anhänger in Steiermark planten wieder Anschläge
Wieder U-Haft für jugendliche IS-Anhänger

Junge IS-Anhänger in Steiermark planten wieder Anschläge

Donnerstag, 16. Oktober 2025 | 13:39 Uhr
Wieder U-Haft für jugendliche IS-Anhänger
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Jene zwei Burschen, die 2023 wegen eines geplanten Anschlags auf eine Schule in Bruck/Mur zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt wurden, sitzen wieder in Haft – wegen des Verdachts der Terrorplanung. Der Ältere, heute 18-Jährige, wurde bereits Ende Juli wegen des Verdachts auf Anschlagspläne wieder in U-Haft genommen. Der Jüngere, nunmehr 17-Jährige, wurde am Wochenende festgenommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft Leoben eine Meldung der “Kronen Zeitung” (Mittwoch-Ausgabe).

Beide jungen Männer wurden im Juli 2023 zu je zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt verurteilt. Sie hatten einen Anschlag auf die Schule des Jüngeren, damals 15-Jährigen, geplant. Zusätzlich wurde vom Gericht Bewährungshilfe, Deradikalisierungstraining sowie Anti-Gewalttraining angeordnet. Das alles dürfte wenig genützt haben. Dem nunmehr 18-jährigen radikalisierten jungen Österreicher wurde ein Haftaufschub gewährt, um seine Ausbildung zu beenden: Er kam allerdings im Juli wieder in Haft, weil er sich abermals im Internet Nachforschungen für Bombenbaupläne und diverse Anschläge auf die westliche Gesellschaft gemacht haben soll.

17-Jähriger wollte Maschinenpistole kaufen

Nun klickten auch für den Jüngeren – der seine Haft abgesessen hatte – wieder die Handschellen: “Ein Zeuge hat ihn am Wochenende belastet. Er wollte sich eine Maschinenpistole kaufen und hat den Zeugen um Geld gebeten. Dieser erstattete aber Anzeige bei der Polizei”, sagte Viktoria Steinecker von der Staatsanwaltschaft Leoben am Donnerstag auf Anfrage zur APA. Es folgten eine Hausdurchsuchung, Beschlagnahme von Datenträgern und Festnahme. Der 17-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Planung terroristischer Straftaten in Untersuchungshaft in die Justizanstalt Leoben genommen.

Die steirischen Freiheitlichen forderten nach den neuerlichen Festnahmen am Donnerstag in einer Aussendung “Lückenlose Aufklärung” und kündigten Anfragen an das Innen- und Justizministerium an. “Wir wollen genau wissen, wie es dazu kommen konnte, dass zwei amtsbekannte Gefährder trotz Überwachung und angeblicher ‘Deradikalisierung’ wieder Anschläge vorbereiten konnten, so Klubobmann und FPÖ-Sicherheitssprecher im Landtag, Marco Triller.

