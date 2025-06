Kalifornien fordert vor Gericht Blockade von Militäreinsatz

Von: APA/AFP/dpa

Der US-Staat Kalifornien hat eine einstweilige Verfügung vor Gericht beantragt, um den von Präsident Donald Trump befohlenen Einsatz von Soldaten in Los Angeles zu stoppen. Die Entsendung “ausgebildeter Kriegssoldaten” in der Stadt sei “beispiellos und bedroht den Kern unserer Demokratie”, erklärte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Dienstag. “Wir bitten das Gericht, diese rechtswidrigen Maßnahmen sofort zu stoppen.”

Als Antwort auf seit Tagen anhaltende Proteste hatte Trump Tausende Soldaten in die kalifornische Millionenstadt entsandt. Außerdem könnte er den “Insurrection Act” anwenden, ein Notstandsrecht, das es erlaubt, das Militär im Inland einzusetzen, um die Ordnung wiederherzustellen. Trump nannte einige Demonstranten “Aufständische” und meinte, viele seien bezahlt. Im Weißen Haus sagte er am Dienstag: “Wenn es einen Aufstand gibt, würde ich mich auf jeden Fall darauf berufen. Wir werden sehen.”

In Los Angeles habe es dieses Mal bestimmte Orte gegeben, an denen man die Lage als Aufstand hätte bezeichnen können, fuhr er fort. Eine Anwendung des “Insurrection Acts” wäre Fachleuten zufolge notwendig, damit die Nationalgarde und die Marineinfanteristen weitgehendere Befugnisse hätten. Das Gesetz von 1807 erlaubt dem Präsidenten in Ausnahmesituationen, das Militär im Inland einzusetzen und sich an Strafverfolgungsmaßnahmen zu beteiligen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Unter normalen Umständen ist das in den USA nicht erlaubt.

Trump spricht von “Insurrectionists”

Trump bezeichnete einige Demonstranten als “Insurrectionists”, also Aufständische oder Aufrührer. “Das sind bezahlte Leute in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen.” Er führte aber nicht aus, von wem die Demonstranten Geld bekommen haben sollen. Mittlerweile habe sich die Lage beruhigt, so der Präsident. Man müsse aber sehen, was später passieren werde. “Ich habe die Gewalt in LA gestoppt.” Er betonte, dass die Nationalgarde so lange in der Stadt bleibe, bis es keine Gefahr mehr gebe.

“Donald Trump verhält sich wie ein Tyrann, nicht wie ein Präsident”, erklärte Newson weiter. In Los Angeles gebe es keine “Rebellion oder Invasion”, heißt es in der Gerichtsakte. Es handle sich um “zivile Unruhen”, wie sie auch in anderen Teilen des Landes aufträten und die von örtlichen Kräften unter Kontrolle gebracht werden könnten. Mit ihrem Einsatz von Soldaten versuche der US-Präsident und Verteidigungsminister Pete Hegseth, eine “Kriegskultur” auf den Straßen zu etablieren, wo “Amerikaner arbeiten, zur Schule gehen und ihre Familien großziehen”. Seit Montagabend wurden rund hundert Menschen in der US-Westküstenmetropole festgenommen.

Die Proteste in Los Angeles waren am Freitag von dem verstärkten Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten ausgelöst worden. Seit dem Comeback von Trump im Weißen Haus im Jänner gehen die US-Behörden landesweit verschärft gegen Migranten vor.