Klimastreik: Auch in Bozen geht die Jugend auf die Straße – VIDEO

Bozen – Weltweit haben die Gruppen von Fridays for Future am heutigen 3. März wieder Klimastreiks organisiert. Die globalen Klimastreiks finden bereits zum zwölften Mal statt. Auch in Bozen wurde demonstriert.

Diesmal fand der globale Klimastreik unter dem Motto “Morgen ist es zu spät” statt. In über 7.000 Städten auf allen Kontinenten kam es zu Kundgebungen – auch in Bozen.

Der Südtiroler Klimastreik ist um 11.00 Uhr vormittags am Siegesplatz gestartet. Die Demonstranten zogen in einer Schlange mit Plakaten und Spruchbändern durch die Straßen und skandierten Parolen für den Umweltschutz und gegen den Faschismus. Polizeipatrouillen wachten über den ordnungsgemäßen Ablauf. Zu Ausschreitungen ist es jedoch nicht gekommen.

Die Klimaaktivisten fordern, dass Politiker auf die Wissenschaft hören und sich mehr engagieren, um den Klimawandel einzudämmen. Als geeignetes Mittel dafür wird etwa der Ausbau der erneuerbaren Energien erachtet.