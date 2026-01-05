Aktuelle Seite: Home > Politik > “Koalition der Willigen” berät mit US-Vertretern in Paris
Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten

“Koalition der Willigen” berät mit US-Vertretern in Paris

Montag, 05. Januar 2026 | 22:06 Uhr
Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Von: APA/dpa

Die Europäer wollen Dienstagnachmittag mit Vertretern der USA über die Absicherung eines möglichen Waffenstillstands im Ukraine-Krieg beraten. Insgesamt 35 Staaten sollen bei dem Treffen der “Koalition der Willigen” vertreten sein. Österreich wird von ÖVP-Europaministerin Claudia Plakolm vertreten. Für die USA sollen nach Angaben aus Paris der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, teilnehmen.

Auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj wird erwartet, ebenso NATO-Chef Mark Rutte. Bei den Gesprächen soll es auch um eine multinationale Truppe zur Absicherung eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine gehen. Ebenso will man über die Unterstützung der ukrainischen Armee, die langfristige Zusammenarbeit mit der Ukraine beim Thema Verteidigung und die Unterstützung des Landes im Falle neuer Angriffe beraten.

Ein genauer Ablauf des Treffens ist noch nicht bekannt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will im Anschluss auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren.

