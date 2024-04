Kommission für Raum und Landschaft und Umweltbeirat ernannt

Bozen – Für die laufende Legislaturperiode sind heute die in den Bereichen Raumentwicklung und Umweltprüfungen tätigen Kommissionen von der Landesregierung nominiert worden.

Die Neuernennung von gleich zwei Kommissionen im Bereich Landschaft und Umwelt hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung auf Vorschlag des Landesrats für Raumentwicklung und Umweltschutz Peter Brunner vorgenommen: So mussten sowohl die Mitglieder der Landeskommission für Raum und Landschaft als auch jene des Umweltbeirates mit Beginn der neuen Legislaturperiode neu bestimmt werden. “Uns war es ein Anliegen, eine größere Vielfalt an externen Fachleuten sowie Expertinnen und Experten aus der Landesverwaltung in diese Kommission und den Umweltbeirat zu integrieren, um ihr umfassendes Wissen und ihre fachliche Expertise in diese bedeutenden Gremien einzubringen”, so Landesrat Brunner.

Landeskommission für Raum und Landschaft

Die Landeskommission für Raum und Landschaft gibt als Fachberatungsorgan Stellungnahmen und Gutachten in den Bereichen Raumentwicklung und Landschaftsschutz ab, unter anderem zu den landschaftsrechtlichen Genehmigungen im Zuständigkeitsbereich des Landes. Weil dafür auf der Projektebene andere technische Fähigkeiten erforderlich sind als auf der Planungsebene, hat die Landesregierung heute beschlossen, zwei verschiedene Sektionen der Kommission einzurichten: Die Sektion Planung ist für die Abfassung von Gutachten und technischen Bewertungen auf der Planungsebene zuständig, während die Sektion Projekte für die Ausarbeitung von Gutachten zuständig ist.

Für die Sektion Planung der Landeskommission für Raum und Landschaft wurde heute Virna Bussadori, Direktorin der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung, für den Vorsitz nominiert. Sie wird vertreten von Alice Labadini (stellvertretende Vorsitzende). Weitere Mitglieder sind Giorgio Gottardi als Sachverständiger für Raumplanung (Ersatzmitglied ist Gianluca Squeo), Carlotta Polo als Sachverständige für Landschaftsökologie (Ersatzmitglied ist Sylvia Ganthaler), Günther Unterthiner als Vertreter der Landesabteilung Forstdienst (Ersatzmitglied ist Konrad Pfattner), Andreas Mayr als Sachverständiger für Landwirtschaftswissenschaften (Ersatzmitglied ist Paul Bregenzer), Marianne Erlacher Pastori als vom Rat der Gemeinden vorgeschlagene Sachverständige (Ersatzmitglied ist Lucia Attinà), Susanne Rieder als Sachverständige für Naturwissenschaften (Ersatzmitglied ist Kathrin Kofler) und Ferdinand Rainer als Sachverständiger für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Ersatzmitglied ist Alexander Tauber).

Für die Sektion Projekte der Landeskommission für Raum und Landschaft wurde heute Regina Steinmann für den Vorsitz nominiert. Sie wird vertreten von Martina Pecher (stellvertretende Vorsitzende). Weitere Mitglieder sind Raphael Palla als Sachverständiger für Raumplanung (Ersatzmitglied ist Jakob Frenes), Michaela Garbari als Sachverständige für Landschaftsökologie (Ersatzmitglied ist Giulia Ligazzolo) und Günther Unterthiner als Vertreter der Landesabteilung Forstdienst (Ersatzmitglied ist Konrad Pfattner).

An den Sitzungen der Kommission nimmt jeweils eine Vertretung der betroffenen Gemeinde mit Stimmrecht teil. Die neuen Mitglieder, die die Landesregierung heute ernannt hat, werden bis Ende 2028 im Amt sein.

Umweltbeirat

Nominiert hat die Landesregierung heute auch die neuen Mitglieder des Umweltbeirates, die ebenfalls bis Ende der laufenden Legislaturperiode im Amt bleiben. Beim Umweltbeirat handelt es sich um das technische Beratungsorgan der Landesregierung für die Bewertung von Plänen und Programmen, die der strategischen Umweltprüfung (SUP) sowie von Projekten, die der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden. Der Umweltbeirat entscheidet außerdem bei Rekursen gegen die technischen Gutachten der Landesämter für Gewässerschutz, Luft und Lärm sowie Abfallwirtschaft.

Demnach führt den Vorsitz des Umweltbeirates Flavio Ruffini, Direktor der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz; er wird vertreten durch den stellvertretenden Vorsitzenden Georg Pichler. Weiters werden ernannt Sylvia Ganthaler als Sachverständige im Bereich Raumplanung (Ersatzmitglied ist Claudia Plenk), Lino Wegher als Sachverständiger im Bereich öffentliche Hygiene und Gesundheit (Ersatzmitglied ist Martin Fischer), Enrico Brutti als Sachverständiger im Bereich Landschafts- und Naturschutz (Ersatzmitglied ist Alex Boninsegna), Mirko Fornari als Sachverständiger im Bereich Luftreinhaltung und Lärmschutz (Ersatzmitglied ist Patrick Dalpiaz), Barbara Vidoni als Sachverständige im Bereich Gewässerschutz (Ersatzmitglied ist Kathrin Walder) sowie die zwei von den Umweltschutzverbänden vorgeschlagenen, externen Sachverständigen auf dem Gebiet des Natur- und Umweltschutzes, Gerda Wallnöfer (Ersatzmitglied ist Rosmarie Burgmann) und Martin Schöpf (Ersatzmitglied ist Albert Willeit).