Krisengipfel in Jordanien berät zur Lage in Syrien

Von: APA/dpa

Bei einem Krisengipfel in Jordanien beraten Außenminister arabischer Staaten am Samstag mit internationalen Vertretern über die Zukunft Syriens. Dabei sollten Wege ausgelotet werden, um das Land in der Umbruchphase nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Bashar al-Assad zu unterstützen, teilte das jordanische Außenministerium mit. Ziel sei einen inklusiven politischen Prozess – der alle Gruppierungen in dem zersplitterten Land einbezieht – unter syrischer Führung einzuleiten.

Am Gipfel nehmen nach jordanischen Angaben die Außenminister aus Jordanien, Saudi-Arabien, dem Irak, Libanon, Ägypten, den Vereinigen Arabischen Emiraten, Bahrain und Katar teil. Die arabischen Vertreter würden sich in der Stadt Aqaba mit den Außenministern der Türkei und der USA, Hakan Fidan und Antony Blinken, treffen. Auch EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sowie der UNO-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, nehmen teil.