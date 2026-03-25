Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesrat Achammer trifft Universitätsministerin Bernini
Anerkennung von Meistertitel im Fokus

Landesrat Achammer trifft Universitätsministerin Bernini

Mittwoch, 25. März 2026 | 18:15 Uhr
AchammerBernini
LPA/Renè Ploner
Schriftgröße

Von: mk

Rom – Gemeinsam mit Senatorin Julia Unterberger und dem neuen Präsidenten der Freien Universität Bozen, Federico Giudiceandrea, hat Landesrat Philipp Achammer am 25. März bei einem Treffen mit Universitätsministerin Anna Maria Bernini über die Berufungsmöglichkeiten deutschsprachiger Professorinnen und Professoren an die Universität Bozen sowie die Anerkennung des Meistertitels gesprochen.

Im Hinblick auf die Berufung deutschsprachiger Dozentinnen und Dozenten an die Freie Universität Bozen laufen die Gespräche bereits seit Längerem. Landesrat Achammer hob seinerseits erneut die Bedeutung für dieser Maßnahme für die Absicherung der Dreisprachigkeit der Universität hervor: “Gerade dieses sprachliche Merkmal ist ein großer Pluspunkt unserer Uni. Um dies weiterhin garantieren zu können, ist eine Vereinfachung der derzeitigen Regelungen unabdingbar.”

Es wurde zudem darüber gesprochen, mit dem Meistertitel eine weiterführende, themenbezogene universitäre Ausbildung zu ermöglichen. Dies war bereits Thema beim Treffen von Landesrat Achammer mit dem Vorsitzenden des Meisterbundes, Obermeister Horst Pichler (LPA hat berichtet).

Landesrat Achammer nutzte die Gelegenheit, Ministerin Bernini Federico Giudiceandrea als neuen Präsidenten der Freien Universität Bozen vorzustellen. Dabei unterstrich Achammer die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Universität und Land für die Förderung von Forschung, Bildung und Innovation in Südtirol.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Kommentare
91
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Kommentare
54
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Teuer-Schock beim Tanken: Was denkt ihr über die Steuersenkung?
Kommentare
38
Teuer-Schock beim Tanken: Was denkt ihr über die Steuersenkung?
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
36
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Kommentare
23
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 