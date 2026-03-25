Landesrat Achammer trifft Universitätsministerin Bernini

Von: mk

Rom – Gemeinsam mit Senatorin Julia Unterberger und dem neuen Präsidenten der Freien Universität Bozen, Federico Giudiceandrea, hat Landesrat Philipp Achammer am 25. März bei einem Treffen mit Universitätsministerin Anna Maria Bernini über die Berufungsmöglichkeiten deutschsprachiger Professorinnen und Professoren an die Universität Bozen sowie die Anerkennung des Meistertitels gesprochen.

Im Hinblick auf die Berufung deutschsprachiger Dozentinnen und Dozenten an die Freie Universität Bozen laufen die Gespräche bereits seit Längerem. Landesrat Achammer hob seinerseits erneut die Bedeutung für dieser Maßnahme für die Absicherung der Dreisprachigkeit der Universität hervor: “Gerade dieses sprachliche Merkmal ist ein großer Pluspunkt unserer Uni. Um dies weiterhin garantieren zu können, ist eine Vereinfachung der derzeitigen Regelungen unabdingbar.”

Es wurde zudem darüber gesprochen, mit dem Meistertitel eine weiterführende, themenbezogene universitäre Ausbildung zu ermöglichen. Dies war bereits Thema beim Treffen von Landesrat Achammer mit dem Vorsitzenden des Meisterbundes, Obermeister Horst Pichler (LPA hat berichtet).

Landesrat Achammer nutzte die Gelegenheit, Ministerin Bernini Federico Giudiceandrea als neuen Präsidenten der Freien Universität Bozen vorzustellen. Dabei unterstrich Achammer die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen Universität und Land für die Förderung von Forschung, Bildung und Innovation in Südtirol.