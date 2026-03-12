Landesregierung tagt in den Bezirken

Von: luk

Bozen – Zur Halbzeit der Legislaturperiode 2024-2028 treffen sich Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Landesregierung bei Sondersitzungen in den Bezirken des Landes mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Bezirksgemeinschaften sowie den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Im Mittelpunkt der nicht öffentlichen Sitzungen stehen aktuelle Themen des jeweiligen Bezirks. Die Sitzungen finden im Frühjahr und Herbst statt.

Im Frühjahr 2026 sind folgende Termine in den Bezirken geplant:

Wipptal: Dienstag, 24. März

Pustertal: Dienstag, 31. März

Vinschgau: Dienstag, 14. April

Überetsch-Unterland: Dienstag, 5. Mai

Salten-Schlern: Dienstag, 19. Mai

Nach jeder Sitzung laden Landeshauptmann Kompatscher und die Teilnehmenden zu einer Pressekonferenz ein, bei der sie über die besprochenen Inhalte informieren. Die Pressekonferenzen beginnen jeweils um 11.30 Uhr. Der genaue Ort wird eine Woche vor der Pressekonferenz in einer eigenen Einladung bekanntgegeben.

Es folgen Herbstsitzungen 2026 in den Bezirken Burggrafenamt, Bozen, Gröden/Gadertal und Eisacktal. Diese Termine werden noch rechtzeitig mitgeteilt. Die regulären Sitzungen der Landesregierung finden trotz der Sondersitzungen weiterhin freitags statt.