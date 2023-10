Landtagswahl: Beteiligung im Vergleich zu 2018 gesunken

Bozen – Bei der Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr haben insgesamt 277.076 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben, das sind 71,5 Prozent. Bei den Landtagswahlen 2018 lag die Wahlbeteiligung bei 73,9 Prozent.

Die Wahllokale der Landtagswahlen 2023 wurden um 21.00 Uhr geschlossen. 277.076 und damit 71,5 Prozent der insgesamt 429.841 Wahlberechtigten haben in Südtirol von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Das ist ein Minus von 2,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2018, als die Wahlbeteiligung um 21.00 Uhr 73,9 Prozent betrug.

Spitzenreiter und Schlusslicht bleiben gleich

Die höchste Wahlbeteiligung wurde bei diesem Urnengang in Vöran mit 86,6 Prozent verzeichnet. Vor fünf Jahren war Vöran ebenso Spitzenreiter mit 86,5 Prozent. Auch die niedrigste Wahlbeteiligung wurde 2023 und 2018 in der gleichen Gemeinde verzeichnet: In Meran lag die Wahlbeteiligung diesmal bei 57,7 Prozent, 2018 waren es 62,1 Prozent. Mit 57,8 Prozent wählten auch in Leifers annähernd gleich wenig Personen wie in Meran. 2018 hatten in Leifers mit 67,8 Prozent noch zehn Prozent mehr Wahlberechtigte von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht.

Großgemeinden

Bei den Großgemeinden ergibt sich folgendes Bild: In Bozen haben 59,0 Prozent der Wahlberechtigten gewählt (2018: 64,6 Prozent), in Brixen 71,0 Prozent (73,0 Prozent), in Bruneck 71,0 Prozent (74,2 Prozent), in Meran 57,7 Prozent (62,1 Prozent) und in Leifers 57,8 Prozent (67,8 Prozent).

Bezirke

Die höchste Wahlbeteiligung auf Bezirksebene wurde mit 79,2 Prozent im Bezirk Salten-Schlern verzeichnet (2018: 80,0 Prozent), gefolgt vom Vinschgau mit 77,7 Prozent (2018: 76,6 Prozent), dem Eisacktal mit 76,9 Prozent (2018: 78,3 Prozent) und dem Pustertal mit 76,9 Prozent (2018: 78,2 Prozent) sowie dem Wipptal mit 73,8 Prozent (2018: 75,7 Prozent), den ladinischen Gemeinden mit 73,1 Prozent (2018: 75,4Prozent), dem Burggrafenamt mit 70,7 Prozent (2018: 72,5 Prozent) und dem Unterland mit 70,4 Prozent (2018: 74,4 Prozent). Am wenigsten Wählerinnen und Wähler haben im Bezirk Bozen mit 59,0 Prozent (2028: 64,6 Prozent) ihre Stimme abgegeben.

Briefwahl

Einen leichten Anstieg verzeichnete die Wahlbeteiligung bei der Briefwahl: Sie stieg von 29,8 Prozent im Jahr 2018 auf 31,2 Prozent im Jahr 2023. Von den insgesamt 42.197 im Ausland ansässigen Wählerinnen und Wählern haben 13.175 per Brief gewählt.

Die Informationen über den Wahlausgang werden in Realtime aktualisiert.