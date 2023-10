Landtagswahlen: Bisher höhere Wahlbeteiligung als 2018

Bozen – 52,2 Prozent von Südtirols Wählerinnen und Wählern haben bis zum Nachmittag bei den Landtagswahlen 2023 ihre Stimme abgegeben. Am Vormittag waren es bis 11.00 Uhr 18,4 Prozent.

Nächster Zwischenstand bei der Wahlbeteiligung: Während um 11.00 Uhr 18,4 Prozent der Wahlberechtigten gewählt hatten, ist der Prozentsatz um 17.00 Uhr auf 52,2 Prozent gestiegen. Seit der Öffnung der Wahllokale heute früh um 7.00 Uhr haben damit 202.508 wahlberechtigte Südtirolerinnen und Südtiroler in den 116 Gemeinden von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Bei den Wahlen zum Südtiroler Landtag vor fünf Jahren waren es um 17 Uhr 193.441 und damit 50,5 Prozent gewesen. Dies ergibt ein Plus von 1,7 Prozentpunkten.

Die Beteiligung errechnet sich auf die Zahl der in Südtirol Wahlberechtigten (387.644), die Zahl der Briefwahlberechtigten (42.197) fließt in diese Berechnung nicht mit ein. Bis vorgestern abends hatten sich 13.175 Briefwähler an der Wahl beteiligt; diese werden bei der Meldung der Wahlbeteiligung um 21.00 Uhr mitberücksichtigt.

Die größte Wahlbeteiligung wurde bis jetzt in der Gemeinde Mühlwald mit 65,2 Prozent der Wählenden verzeichnet. Auch 2018 lag Mühlwald mit 62,6 Prozent um 17.00 Uhr vorne. Die geringste Wahlbeteiligung wurde aus Pfatten mit 42,9 Prozent gemeldet (vor fünf Jahren: Bozen mit 43,5 Prozent).

In den Großgemeinden ergab sich um 17.00 Uhr folgendes Ergebnis bei der Wahlbeteiligung: In Bozen lag die Wahlbeteiligung um 17.00 Uhr bei 41,9 Prozent (2018: 43,5 Prozent), in Brixen bei 54,0 Prozent (2018: 51,7 Prozent), in Bruneck 54,5 Prozent (2018: 53,4 Prozent), in Leifers 40,1 Prozent (44,8), in Meran bei 42,4 Prozent (42,9). Damit ist die Wahlbeteiligung in drei dieser Gemeinden im Vergleich mit den letzten Landtagswahlen gesunken, am stärksten in Leifers mit 4,7 Prozentpunkten. In Brixen (+2,3) und Bruneck (+1,1) dagegen ist sie angestiegen.

Bei den Bezirken ist jener mit der derzeit größten Wahlbeteiligung das Pustertal mit 58,1 Prozent (2018: 55,4 Prozent), die geringste wurde aus dem Bezirk Bozen mit 41,9 Prozent gemeldet (43,5). Nur im Bezirk Bozen war die Wahlbeteiligung um 17.00 Uhr mit einem Minus von 1,6 Prozentpunkten rückläufig, in allen anderen Bezirken ist sie im Vergleich zu 2018 gestiegen.

Mit der Auszählung der Stimmen wird heute zum bereits zweiten Mal sofort nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr begonnen. Die Informationen über den Wahlausgang werden in Realzeit auf dem Webportal Landtagswahlen.provinz.bz.it aktualisiert.

Neben Südtirol wählt auch die benachbarte autonome Provinz Trentino am heutigen Sonntag ihren neuen Landtag. Rund 443.000 Wählerinnen und Wähler sind zu den Wahllokalen in der norditalienischen Alpen-Provinz gerufen. Diese werden von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet sein. Gewählt werden im Trentino der Landeshauptmann direkt sowie 34 Mitglieder des Landtages. Mit einem Wahlergebnis wird für den Montag gerechnet.