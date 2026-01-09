Aktuelle Seite: Home > Politik > Laut Klitschko zwei Tote bei russischem Angriff auf Kiew
Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun

Laut Klitschko zwei Tote bei russischem Angriff auf Kiew

Freitag, 09. Januar 2026 | 02:09 Uhr
Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun
APA/State Emergency Service of Ukrai/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Bei einem russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach den Worten von Bürgermeister Vitali Klitschko zwei Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte Klitschko Freitagfrüh auf Telegram. Moskau und Kiew beschuldigten sich gegenseitig, mit fortgesetzten Angriffen die derzeitigen internationalen Verhandlungen über ein Ende des inzwischen fast vier Jahre andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu untergraben.

Vor der Attacke auf Kiew waren inmitten eines landesweiten Raketenalarms nahe der Stadt Lwiw im Westen mehrere Einschläge verzeichnet worden. Im Gebiet Lwiw sei ein Objekt der kritischen Infrastruktur angegriffen worden, schrieb Gouverneur Maksym Kosyzkyj auf Telegram. Nähere Informationen sollten folgen. Die ukrainische Luftwaffe, die vor einem Angriff mit ballistischen Raketen gewarnt hatte, hob nach dem Einschlag den Alarm wieder auf.

Ukrainische Militärblogs veröffentlichten angebliche Videos aus der Region, die sechs Einschläge hintereinander zeigen. Dies würde dem Trefferbild von sechs Gefechtsköpfen der neuen russischen Mittelstreckenrakete Oreschnik entsprechen.

Auf Telegramkanälen war von Startvorbereitungen auf dem russischen Testgelände Kapustin Jar bei Astrachan berichtet worden. Offizielle Bestätigungen für den Einsatz einer Oreschnik gab es nicht. Russland hatte im November 2024 die ukrainische Großstadt Dnipro mit dieser Waffe, allerdings mit leeren Sprengköpfen, angegriffen und dies als Test bezeichnet.

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

