LH Kompatscher: “Italien ist ein seltsames Land”

Von: luk

Bozen – Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher hat die Ausgabe einer Briefmarke zu Ehren von Giovanni Gentile durch die italienische Post anlässlich des 80. Todestages des Philosophen und ehemaligen Ministers scharf kritisiert. „Wir sind absolut dagegen und auch wütend“, erklärte Kompatscher auf einer Pressekonferenz.

Giovanni Gentile war von Oktober 1922 bis Juni 1924 Minister für öffentliche Bildung und unterzeichnete in dieser Zeit Dekrete, die den Gebrauch der deutschen Sprache in Südtirol verboten. „Es ist ein seltsames Land, in dem Briefmarken für Personen herausgegeben werden, die eng mit der Tätigkeit einer faschistischen Regierung verbunden waren, von der wir wissen, welchen Schaden sie angerichtet hat“, erklärte Kompatscher weiter. Die Proteste gegen die Ehrung Gentiles seien absolut nachvollziehbar, da er als Minister jener Regierung fungierte, die die Unterdrückung der deutschen Sprache in Südtirol betrieb – ein typisches Merkmal einer Diktatur.

Kompatscher betonte, dass es inakzeptabel sei, einer Person, die solche Maßnahmen unterstützt habe, eine Briefmarke zu widmen. Die SVP-Parlamentarier hätten bereits eine Stellungnahme der Regierung gefordert. Obwohl die Briefmarke bereits im April herausgegeben wurde, sei es wichtig, dies auch jetzt noch zu thematisieren, um in Zukunft sorgfältiger über die Ehrung von Personen mittels Briefmarken, Denkmälern oder Straßennamen nachzudenken.

Diese Angelegenheit werde jedoch keine Auswirkungen auf die Koalition der SVP mit der Fratelli d’Italia in der Landesregierung haben, versicherte Kompatscher. „Es war keine Aktion eines Mitglieds der lokalen Regierung oder Ausdruck dessen, was hier vor Ort geschieht. Dennoch ist klar, dass wir dies als inakzeptabel betrachten. Wir können nicht einfach zustimmen, nur weil wir in einer Koalition sind“, erklärte der der Südtiroler Landeshauptmann.