Aktuelle Seite: Home > Politik > MeBo und Pillhof: Neue operative Phase beginnt
Arbeiten an der MeBo-Kreuzung starten

MeBo und Pillhof: Neue operative Phase beginnt

Montag, 23. März 2026 | 16:47 Uhr
Rendering 1
LPA/Ressort Infrastrukturen und Mobilität
Schriftgröße

Von: mk

Bozen/Eppan – Entlang der Verkehrsachse der Schnellstraße Meran-Bozen MeBo und dem Pillhof in Eppan beginnt eine neue operative Phase, die den Start der Bauarbeiten, die Aktualisierung der Planung und den Fortschritt der Ausschreibungsverfahren miteinander kombiniert.

Für die MeBo-Kreuzung, also die Anschlussstelle, welche die Überetscher Staatsstraße (SS 42) mit der Schnellstraße MeBo verbindet, ist der Beginn der Arbeiten nach Unterzeichnung des Vertrags vorgesehen. Dies geschieht voraussichtlich im Monat Mai, sobald die Frist für eventuelle Rekurse abgelaufen ist. In dieser Phase laufen bereits vorbereitende Arbeiten, auch im Hinblick auf die anschließende Organisation der Baustelle.

In den ersten Monaten werden die Eingriffe überwiegend außerhalb der Fahrbahn abgewickelt, um Beeinträchtigungen des Verkehrs auf ein Minimum zu beschränken.

Parallel dazu werden nach Ostern die Aktualisierung und die Ausarbeitung der Planung für den Bereich Pillhof fortgesetzt. Das in den vergangenen Jahren entwickelte Projekt wird nun durch eine Reihe technischer Überprüfungen und Vertiefungen an die aktuellen Anforderungen angepasst. Vor allem sind Abstimmungen mit den Mobilitätsdiensten, den Betreibern der Versorgungsleitungen und der Gemeinde vorgesehen, ebenso wie die Aktualisierung der technischen Vermessungen. Zu den Themen, die noch festgelegt werden, gehören auch die Anbindung an das Radwegenetz, die Abstimmung mit bestehenden Infrastrukturen sowie das Wassermanagement.

Ein weiterer Schritt betrifft die Verwirklichung der Bus-Vorzugsspur zwischen Pillhof und St. Michael, deren Ausschreibung Anfang April veröffentlicht werden soll.

Insgesamt würden es die vorgesehenen Maßnahmen ermöglichen, verschiedene Eingriffe entlang einer strategisch wichtigen Verkehrsachse parallel voranzutreiben, mit dem Ziel, mittelfristig die Funktionalität und das Verkehrsmanagement zu verbessern, heißt es von den zuständigen Technikern.

Bezirk: Bozen, Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Kommentare
55
Justizreferendum: Wahlbeteiligung in Südtirol abends bei 26 Prozent
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Kommentare
42
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
Kommentare
32
Ridnaun: Martin Parigger [62] und Alexander Frötscher [56] sterben bei Lawinenabgang
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Kommentare
24
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Weltwassertag ruft zu sorgsamem Umgang mit Wasser auf
Kommentare
22
Weltwassertag ruft zu sorgsamem Umgang mit Wasser auf
Anzeigen
Ostereier mit Qualität
Ostereier mit Qualität
Südtiroler Bio- und Freilandeier
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
Ein spezielles Bier für eine besondere Zeit
FORST Osterbier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 