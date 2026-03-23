MeBo und Pillhof: Neue operative Phase beginnt

Von: mk

Bozen/Eppan – Entlang der Verkehrsachse der Schnellstraße Meran-Bozen MeBo und dem Pillhof in Eppan beginnt eine neue operative Phase, die den Start der Bauarbeiten, die Aktualisierung der Planung und den Fortschritt der Ausschreibungsverfahren miteinander kombiniert.

Für die MeBo-Kreuzung, also die Anschlussstelle, welche die Überetscher Staatsstraße (SS 42) mit der Schnellstraße MeBo verbindet, ist der Beginn der Arbeiten nach Unterzeichnung des Vertrags vorgesehen. Dies geschieht voraussichtlich im Monat Mai, sobald die Frist für eventuelle Rekurse abgelaufen ist. In dieser Phase laufen bereits vorbereitende Arbeiten, auch im Hinblick auf die anschließende Organisation der Baustelle.

In den ersten Monaten werden die Eingriffe überwiegend außerhalb der Fahrbahn abgewickelt, um Beeinträchtigungen des Verkehrs auf ein Minimum zu beschränken.

Parallel dazu werden nach Ostern die Aktualisierung und die Ausarbeitung der Planung für den Bereich Pillhof fortgesetzt. Das in den vergangenen Jahren entwickelte Projekt wird nun durch eine Reihe technischer Überprüfungen und Vertiefungen an die aktuellen Anforderungen angepasst. Vor allem sind Abstimmungen mit den Mobilitätsdiensten, den Betreibern der Versorgungsleitungen und der Gemeinde vorgesehen, ebenso wie die Aktualisierung der technischen Vermessungen. Zu den Themen, die noch festgelegt werden, gehören auch die Anbindung an das Radwegenetz, die Abstimmung mit bestehenden Infrastrukturen sowie das Wassermanagement.

Ein weiterer Schritt betrifft die Verwirklichung der Bus-Vorzugsspur zwischen Pillhof und St. Michael, deren Ausschreibung Anfang April veröffentlicht werden soll.

Insgesamt würden es die vorgesehenen Maßnahmen ermöglichen, verschiedene Eingriffe entlang einer strategisch wichtigen Verkehrsachse parallel voranzutreiben, mit dem Ziel, mittelfristig die Funktionalität und das Verkehrsmanagement zu verbessern, heißt es von den zuständigen Technikern.