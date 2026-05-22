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Steigender Bedarf

Mehr Ausbildungsplätze für Dermatologie in Südtirol beschlossen

Freitag, 22. Mai 2026 | 16:27 Uhr
Hautscreening-Apps können die Krebsfrüherkennung beim Arzt nicht ersetzen
APA/APA/dpa/gms/Benjamin Nolte/Benjamin Nolte
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Von: mk

Bozen – Um dem steigenden Bedarf an dermatologischen Leistungen Rechnung zu tragen, hat die Landesregierung am 22. Mai in Bozen auf Vorschlag von Gesundheitslandesrat Hubert Messner beschlossen, den Ausbildungsbedarf im Fachbereich Dermatologie zu erhöhen. Damit wird ein früherer Beschluss zu Bedarf an Fachärzten entsprechend angepasst. Konkret werden vier zusätzliche Ausbildungsstellen geschaffen. Damit steigt die Zahl der vorgesehenen Ausbildungsplätze von sechs auf zehn.

“Investitionen in die Ausbildung sind entscheidend für eine stabile und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Mit den zusätzlichen Stellen stärken wir die dermatologische Versorgung nachhaltig und sichern die Betreuung der Patientinnen und Patienten auch langfristig”, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

Grundlage für den Beschluss ist ein Antrag des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Dieser verweist unter anderem auf altersbedingte Abgänge von Fachärztinnen und Fachärzten sowie auf die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. Durch die zunehmende Vernetzung von Krankenhaus und wohnortnaher Versorgung steige auch der Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal.

Mit der frühzeitigen Aufstockung der Ausbildungsplätze will das Land den künftigen Personalbedarf laut Messner frühzeitig absichern. Junge Ärztinnen und Ärzte erhalten damit bessere Ausbildungsmöglichkeiten. Die zusätzlichen Stellen können je nach Verfahren über staatliche oder Landeswettbewerbe oder direkt über den Südtiroler Sanitätsbetrieb besetzt werden. Die Finanzierung der zusätzlichen Stellen ist bereits gesichert; für den Landeshaushalt entstehen dadurch keine zusätzlichen Belastungen.

Bezirk: Bozen

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