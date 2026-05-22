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Schutz für Bürger vor Lärm und Hochwasser

Mehr Sicherheit für Kardaun: Land Südtirol unterstützt Lärmschutzwände

Freitag, 22. Mai 2026 | 16:24 Uhr
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LPA/Ressort für Infrastrukturen und Mobilität
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Von: mk

Karneid – Die Umsetzung der neuen Lärmschutzwände entlang der Brennerbahnlinie in Kardaun rückt einen entscheidenden Schritt näher. Das Land Südtirol stellt für das Projekt zusätzliche Gelder zur Verfügung und sichert damit die Fortführung der Maßnahme. Grundlage ist der Beschluss der Landesregierung vom 22. Mai, mit dem das Investitionsprogramm 2026–2028 der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA) auf Vorschlag von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider genehmigt wurde.

Für Kardaun hat das Vorhaben besondere Bedeutung: Die neuen Lärmschutzwände sollen die Lärmbelastung durch den Bahnverkehr deutlich verringern und zugleich einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. Das Projekt vereint damit Maßnahmen in den Bereichen Infrastruktur, Sicherheit und Lebensqualität

“Die Menschen in Kardaun leben seit Jahren mit dem Lärm der Bahn und mit der Sorge um den Hochwasserschutz. Mit diesem Projekt schaffen wir eine konkrete Verbesserung: mehr Schutz, weniger Lärm und mehr Sicherheit für das Dorf”, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Nach einer ersten Ausschreibung wurde das Projekt überarbeitet. Dabei zeigte sich zusätzlicher Bedarf, vor allem bei der technischen Ausführung und beim Hochwasserschutz. Die Kosten wurden entsprechend angepasst. Das Land Südtirol übernimmt die Mehrkosten, damit das Projekt sicher umgesetzt werden kann.

Initiiert wurde das Vorhaben von der Gemeinde Karneid gemeinsam mit der STA. Die STA ist für die Umsetzung und die Verfahren zuständig. Die Arbeiten sollen so geplant werden, dass die Zeitfenster entlang der Bahnlinie optimal genutzt und die Belastungen für die Bevölkerung möglichst gering gehalten werden.

“Bei Bauarbeiten in Wohngebieten zählt nicht nur die Technik. Entscheidend ist der Nutzen für die Menschen: mehr Sicherheit im Alltag, weniger Lärm und ein besser geschütztes Dorf”, unterstreicht Landesrat Daniel Alfreider.

Bezirk: Salten/Schlern

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