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Online-Versandhändlers Wildberries im Visier

Mehrere Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Samstag, 18. Juli 2026 | 08:35 Uhr
Ukrainische Drohne beim Abflug
APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV - archiv
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Von: APA/dpa

Bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Im Gebiet Tambow starben sieben Menschen, es gebe auch 25 Verletzte, teilte Gouverneur Jewgeni Perwyschow am Samstag auf Telegram mit. Bei den Opfern handle es sich um Mitarbeiter eines Verteilzentrums des russischen Online-Versandhändlers Wildberries. Die getroffene Stadt Kotowsk liegt rund 500 Autokilometer südöstlich von Moskau.

Weiteres Lager getroffen

Auch im Moskauer Gebiet sei ein Lager von Wildberries getroffen worden, teilte das Unternehmen mit. In der Stadt Elektrostal – rund 50 Kilometer östlich von Moskau – seien 24 Menschen verletzt worden, davon einige schwer, teilte Gouverneur Andrej Worobjow mit.

In dem Gebiet um die Hauptstadt sei außerdem in der Stadt Noginsk auf dem Gelände eines Öldepots ein Brand ausgebrochen. Dort habe aus Sicherheitsgründen auch eine Geburtsklinik evakuiert werden müssen. Die Frauen seien in andere medizinische Einrichtungen verletzt worden, sagte der Gouverneur. In Noginsk wurde demnach außerdem ein Wohnblock evakuiert. Nach Angaben von Worobjow gab es in der Stadt auch zwei Verletzte.

48 Drohnen habe die russische Flugabwehr abgeschossen. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg mit westlicher Hilfe. Dabei nutzt Kiew für die Gegenangriffe auf russische Ziele vor allem Drohnen.

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