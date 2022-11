Neue Initiativen zur Prävention von Jugendgewalt in Meran

Meran – Im Rahmen des Netzwerks gegen Jugendgewalt hat das Schulamt der Stadt Meran wichtige Initiativen zur Sensibilisierung für das Thema und zur Prävention des Phänomens gestartet.

“Zusätzlich zu den Beiträgen, die den Jugendverbänden zur Finanzierung von Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten an Jugendtreffpunkten gewährt wurden, hat die Stadt Meran die Jugendvereine in die Planung des neuen Flussparks einbezogen, der an der Passermündung entstehen wird”, erklärte Stadträtin Emanuela Albieri.

“Weiters haben wir eine Schulung für Eltern und Lehrkräfte zum Thema ‘Wohlbefinden in der Familie – Erziehung zu Konsum und Emotionen’ geplant, die im Frühjahr stattfinden und aus drei Treffen mit Expertinnen und Experten zu diesem Thema bestehen wird. Dank der Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst und dem Verein Vivit konnten auch zwei zusätzliche Nachmittagsbetreuungsangenbote für die Rosegger-Mittelschule und die Schweitzer-Grundschule für 25 bzw. 16 Schülerinnen und Schüler aktiviert werden”, so Albieri abschließend.

Das Netzwerk gegen Jugendgewalt ist ein Koordinierungstisch, an dem die Leiterinnen und Leiter der Grund- und Mittelschulen der Stadt, die Sprengeldirektion der Kindergärten, der Jugenddienst, der Sozialsprengel und die Stadt Meran teilnehmen.