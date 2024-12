Neuer Leiter der Bahnpolizei Zunino zu Besuch im Palais Widmann

Von: mk

Bozen – Francesco Zunino, Dirigente superiore der Staatspolizei, ist der neue Leiter der Bahnpolizei für Verona und das Trentino-Südtirol. Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Landesrätin für Sicherheit und Gewaltprävention, Ulli Mair, haben ihn gestern im Palais Widmann in Bozen empfangen. Im Mittelpunkt des Gespräches stand die Sicherheit im Bahnverkehr in Südtirol.

“Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema, besonders im öffentlichen Verkehr”, betonte Landeshauptmann Kompatscher. “Es ist entscheidend, gezielt und in enger Zusammenarbeit an den Prioritäten zu arbeiten. Die Sicherheit in Zügen und Bahnhöfen ist essenziell. Probleme müssen identifiziert und angegangen werden – ruhig, aber entschlossen.”

Auch für Landesrätin Mair stehen Zusammenarbeit und die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheit im Bahnverkehr an erster Stelle: “Leider hören wir immer wieder von gewalttätigen Übergriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Glücklicherweise wissen wir aber auch, dass die Sicherheitskräfte in den meisten Fällen vor Ort sind, um die Fahrgäste zu schützen – oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Wir stehen in engem Austausch mit der Bahnpolizei und arbeiten gemeinsam an Lösungen, um die öffentliche Sicherheit weiter zu verbessern.”

Francesco Zunino hob die Bedeutung Südtirols für die Bahnpolizei hervor und betonte, wie sich die Sicherheitsarbeit an Bahnhöfen auf die Städte auswirkt. “Bahnhöfe sind das Aushängeschild einer Stadt. Die öffentliche Sicherheit in Bahnhöfen hat Auswirkungen auf das gesamte städtische Umfeld”, so Zunino. In Südtirol sei die Bahnpolizei in Bozen, Meran, Brixen, Franzensfeste und am Brenner präsent, mit vier Bahnpolizei-Dienststellen und der Zentrale in Bozen. Am Bahnhof der Landeshauptstadt werde ein 24-Stunden-Dienst garantiert.

Francesco Zunino wurde 1965 in Neapel geboren. Er hat ein Jurastudium absolviert, ist Anwalt und trat 1990 in die Polizei ein. Nach der Ausbildung wurde er der Polizeiinspektion in Enna zugeteilt. 1994 wechselte er nach Neapel, wo er mehrere Sicherheitskommissariate leitete, darunter Capri, Sorrent, Decumani, Arenella und Vomero. Ab 2012 war er Kabinettschef der Polizeiinspektion von Verona und leitete anschließend zehn Jahre lang das Sicherheitskommissariat in Empoli. In den vergangenen Wochen übernahm er nach seiner Beförderung zum Dirignete superiore der Staatspolizei die Leitung der Bahnpolizei für Verona und das Trentino-Südtirol.