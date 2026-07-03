Neun Tote bei Bombenexplosion in Damaskus

Von: APA/Reuters

Bei einer Explosion im Zentrum der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach staatlichen Angaben neun Menschen getötet worden. Zudem seien 20 Personen verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zu dem möglichen Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Nach Angaben des Innenministeriums explodierte ein improvisierter Sprengsatz in einem Café nahe dem Justizpalast im Zentrum von Damaskus. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden.

Im Rahmen der Ermittlungen werteten Sicherheitskräfte unter anderem Videos von Überwachungskameras aus. Auf einem Video, das in sozialen Medien zirkulierte, war zu sehen, wie mehrere Menschen blutüberströmt in dem Café am Boden liegen.

Im Justizpalast laufen seit mehreren Wochen Prozesse gegen Vertreter aus dem Apparat des Ende 2024 gestürzten Machthabers Bashar al-Assad. Dabei stehen hochrangige Funktionäre vor Gericht, denen Gewalttaten im Auftrag der früheren Assad-Regierung vorgeworfen werden. Unter den Opfern des Anschlags sind nach offiziellen Angaben auch mehrere Anwälte.