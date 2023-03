Newsweek-Rangliste: Bozner Spital unter den Top-20 in Italien

Bozen – Nach dem zuletzt schlechten Abschneiden einer Erhebung der Forschungsstiftung Gimbe, gibt es nun gute Noten für das Bozner Krankenhaus. Das Nachrichtenmagazin “Newsweek” aus den USA ermittelt jedes Jahr die besten Krankenhäuser auf der Welt. Die Rangliste wird gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen “Statista” erstellt, das sich weltweit mit Statistiken befasst.

Für die diesjährige Erhebung wurden 2.300 Krankenhäuser in 28 Ländern erhoben. Neben dieser allgemeinen Rangliste wird auch jedes Land für sich angeschaut. In dieser Erhebung scheint das Bozner Spital unter den Top-20 in Italien auf. Konkret nimmt Bozen Platz 19 ein und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um drei Positionen auf. Italienweit wurden 140 Krankenhäuser von “Newsweek” und “Statista” bewertet.

Für die Erstellung der Erhebung werden unterschiedliche Daten verwendet. So wurden Ärzte oder Führungskräfte in den 28 Ländern zur Online-Umfrage geladen. Die Teilnehmer sollten dabei Krankenhäuser in ihrem eigenen Land sowie anderen Ländern zu empfehlen. Auch die Meinung der Patienten floss in die Analyse ein.

Für den Generaldirektor der Sanität in Südtirol, Florian Zerzer, ist die gute Positionierung des Bozner Spitals Anlass zur Freude. Vor allem die Verbesserung um mehrere Positionen in der Rangliste sei hervorzuheben. Für Zerzer ein Zeichen, dass die konstante Arbeit Früchte trägt.