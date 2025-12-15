“Öffentliche Wirtschaftsförderungen an faire Löhne binden”

Von: mk

Bozen – Die Soziale Mitte der SVP zeigt sich erfreut über die Annahme des Tagesordnungsantrags zum Landesgesetzentwurf Nr. 55/25, der auf Initiative der Sozialen Mitte von der Landtagsabgeordneten Waltraud Deeg eingebracht wurde. Der Antrag stärkt die klare Koppelung von Wirtschaftsförderungen und Steuerbegünstigungen an faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen.

„Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Mehrheit im Landtag für die Annahme dieses wichtigen Antrags“, erklärt Gabi Morandell, Vorsitzende der Sozialen Mitte. „Damit wird ein zentrales Anliegen der Sozialen Mitte aufgegriffen: Öffentliche Mittel zur Wirtschaftsförderung müssen so eingesetzt werden, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon profitieren.“

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten, anhaltender Inflation und eines zunehmenden Drucks auf viele Beschäftigte sei es nun entscheidend, den politischen Beschluss rasch in konkrete Maßnahmen umzusetzen. „Die Annahme des Tagesordnungsantrags ist ein klares Signal. Jetzt erwarten wir uns von der Landesregierung und vom zuständigen Landesrat konkrete Schritte, um die Wirtschaftsförderungen konsequent an Zusatzkollektivverträge auf Landes- und Betriebsebene zu koppeln“, so Morandell.

„Faire und angemessene Einkommen sind eine Grundvoraussetzung für soziale Gerechtigkeit und für die Attraktivität Südtirols als Arbeits- und Lebensraum“, betont Morandell. „Gerade im Wettbewerb um Fachkräfte ist es entscheidend, dass öffentliche Wirtschaftsunterstützung an klare soziale Kriterien gebunden ist.“