Ortspolizei Eppan: “Genau in diese Richtung soll es gehen”

Von: luk

Bozen – Als “vorbildlich für ganz Südtirol” bezeichnet Sicherheits-Landesrätin Ulli Mair die Arbeit der Ortspolizei Eppan. Am Montag war sie Gast bei einer praxisorientierten Fortbildung der Einheit, in der es um das Thema “Illegale Suchtmittel und polizeiliche Einsätze” ging.

“Die Ortspolizei Eppan leistet tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit vor Ort. Sie ist ein Vorzeigemodell für ganz Südtirol, genau in diese Richtung soll es mit dem neuen Landesgesetz zur umfassenden Aufwertung der Ortspolizei gehen”, kündigte Mair im Anschluss an das Treffen an. Mit dem Gesetzentwurf, der derzeit noch den Feinschliff erhält, sollen die Weichen für eine landesweit koordinierte, einheitlich ausgebildete, gut ausgestattete, bürgernahe Polizeieinheit gestellt werden.

Die Schulung der Ortspolizei Eppan fand im Lanserhaus und im dahinter liegenden Park statt. Vermittelt wurden sowohl theoretische Grundlagen als auch operative Einsatzstrategien im Kampf gegen Drogenkriminalität. Mair lobte dabei besonders Kommandant Egon Parisi, der mit großem Engagement und Weitblick die Entwicklung der Einheit vorangetrieben habe. “Kommandant Parisi steht für einen modernen, bürgernahen und handlungsstarken Polizeidienst, so wie wir ihn uns künftig landesweit wünschen”, sagte Mair. Die Eppaner Gemeindeverwaltung habe bereits früh den Mehrwert einer starken Ortspolizei erkannt und stets mit Nachdruck deren Entwicklung unterstützt. “Dadurch konnte diese vorbildliche Struktur entstehen”, betonte Mair.

Im praktischen Teil der Fortbildung wurden unter anderem Kontrolltechniken, der Einsatz von Drogenspürhunden sowie die Kommunikation bei Fahrzeugdurchsuchungen und Festnahmen trainiert. Die Schulung zeige beispielhaft, wie gezielte Aus- und Weiterbildung zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen könne.

“Mit der Ortspolizei Eppan sehen wir heute schon, wie gut strukturierte und gut ausgebildete Ortspolizeien in enger Zusammenarbeit mit den staatlichen Sicherheitsorganen funktionieren können und einen wichtigen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung vor Ort leisten. Mit dem neuen Landesgesetz wollen wir die Aufwertung der Ortspolizei nach diesem Vorbild auf ganz Südtirol übertragen”, betonte Landesrätin Mair.