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Schützen machen „Ausverkauf der Heimat“ zum Thema

Podiumsdiskussion in Olang zu “Overtourism”

Sonntag, 22. März 2026 | 16:37 Uhr
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Patrick Brugger/Schützenbezirk Pustertal
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Von: mk

Olang – Am Freitag, den 20. März lud der Schützenbezirk Pustertal zur Podiumsdiskussion „Pustertaler Straße – Overtourism – und wir“ ins Kongresshaus von Olang. Mit rund 350 Besucherinnen und Besuchern war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt – ein deutliches Zeichen für die Brisanz des Themas. Im Mittelpunkt standen die zunehmende Verkehrs- und Tourismusdichte sowie deren Auswirkungen auf Lebensqualität, Infrastruktur und Wohnraum.

Die Veranstaltung bildete den Abschluss der Aktionsreihe „Ausverkauf der Heimat“, die der Schützenbezirk Pustertal aufgrund zahlreicher Rückmeldungen aus der Bevölkerung ins Leben gerufen hatte. Am Podium diskutierten Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, der Landtagsabgeordnete Sven Knoll, HGV‑Vizepräsidentin Judith Rainer, ASGB‑Fachsekretär Klaus Schier, HPV‑Obfrau Claudia Plaikner sowie SSB‑Landeskommandant Christoph Schmid. Die Moderation übernahm Alfred E. Mair, der gekonnt durch den Abend führte.

Einigkeit bestand darüber, dass die Verkehrsinfrastruktur im Pustertal insbesondere während der Hauptsaisonen zunehmend an ihre Grenzen stößt. Staus und Zeitverluste gehören für viele Einheimische längst zum Alltag. Zugleich wurde deutlich, dass der Verkehr nur Teil eines größeren Gesamtbildes ist: fehlender Wohnraum, zunehmende Zweitwohnungen und der steigende Druck auf Dörfer und Infrastruktur belasten das Tal zusätzlich.

Auch das Publikum beteiligte sich mit zahlreichen, überwiegend sachlichen und fairen Wortmeldungen an der Diskussion. Der enge Zusammenhang zwischen Tourismus, Verkehrsaufkommen und Lebensqualität war dabei ein zentrales Thema. Immer drängender stellt sich die Frage, wie viel Belastung das Pustertal langfristig noch verkraften kann.

Bezirk: Pustertal

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